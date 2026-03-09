Slušaj vest

Kada se spoje vrhunska poezija, oštra analiza domaćeg sporta i psihološki osvrt na savremeno društvo, dobija se jasan uvid u prolećni izdavački plan kuće "Vukotić medija". Iako se izdavaštvo često vezuje za Sajam knjiga, poznati izdavač fokusiran na domaće autore Manojlo Manjo Vukotić za Kurir otkriva da nas u narednom periodu očekuje pregršt noviteta koji će sasvim sigurno privući pažnju najrazličitije čitalačke publike.

U kaznenom prostoru srpskog fudbala

Posebnu pažnju javnosti bez sumnje će izazvati autobiografija popularnog bivšeg fudbalera, a danas beskompromisnog fudbalskog analitičara Radeta Bogdanovića.

- To je jedna izuzetno lepa priča. Zanimljiv put od odrastanja u sarajevskom Željezničaru, gde je počeo kao klinac i razvio se u dobrog fudbalera, pa sve do avantura u Južnoj Koreji i Japanu u vreme kada naši igrači tamo još nisu odlazili. Zatim su tu madridski Atletiko, Nemačka i Francuska. Ipak, najzanimljivije u svemu tome, ono što publika i očekuje, jeste njegova analiza stanja u srpskom fudbalu - ističe Vukotić.

Knjiga simboličnog naziva "U kaznenom prostoru" ne beži od teških tema. Kako Vukotić navodi, čitaoci mogu očekivati otvorenu priču o nameštanju utakmica, krađi pehara, ali i Bogdanovićev osvrt na to kakav nam je selektor zapravo potreban.



- On nudi oštrouman, bistar i pošten prilaz problemima poput rane prodaje mladih talenata i kupovine istrošenih igrača. U kaznenom prostoru se svašta događa, od penala pa do ostalih prekršaja - slikovito zaključuje naš sagovornik.

Ljubitelje sporta polovinom aprila obradovaće još jedan kapitalan naslov - biografija Željka Obradovića, najtrofejnijeg evropskog košarkaškog trenera. Knjiga će nositi jednostavan, ali prepoznatljiv naslov "Žoc". Na ovoj biografiji radila su dva mlada autora s televizije Sport klub Nikola Novaković i Branimir Smiljanić.

- Očekuje nas divna sportska biografija, od njegovih čačanskih dana i Borca pa do aktuelnih dešavanja u Partizanu. To je priča o čoveku koji je devet puta bio šampion Evrope i uz to ima još 49 odlikovanja, pehara i medalja - najavljuje Vukotić.

Portreti pesnika

Da u moru memoara i biografija poezija i dalje ima svoje važno mesto, dokazuje i nova zbirka Đorđa Sladoja pod nazivom "Zlatni prah".

Đorđo Sladojo Foto: Branko Lučić



- To je jedna divna zbirka, malo neobična za njegov poetski izraz, jer je ovde napravio seriju pesničkih portreta svojih prijatelja. Uglavnom su to pesnici, od Stevana Raičkovića i Rajka Noga do Matije Bećkovića, a sve to na njegov lep, prepoznatljiv način. Nadamo se da će ovaj Sladojev original uspeti da osvoji publiku, iako poezija danas možda nema publiku kakvu imaju memoari. On je divan pesnik, pravi pesnik za pravu dušu - s puno poštovanja govori Vukotić.

Sanda Rašković Ivić Foto: Zorana Jevtić



Pored sporta i poezije, "Vukotić medija" najavljuje i kapitalno izdanje "Srpske istorije" u luksuznoj, ilustrovanoj varijanti. Takođe, nakon uspeha knjige "Život ide dalje", u pripremi je i nova ugledne psihijatrice Sande Rašković Ivić radnog naslova "I to će proći". Knjiga je zamišljena kao štivo koje duboko analizira savremene probleme s kojima se suočavaju pojedinac i današnje društvo.

