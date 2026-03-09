Slušaj vest

Zbog velikog interesovanja publike i rasprodate premijere, predstava „MRKI – nisam ti ispričao“ dobila je još jedan termin u MTS dvorani, subota, 28. mart. U danima kada se na društvenim mrežama raspravlja o tome da li ljudi, potaknuti izjavom Timotija Šalomea, žele da gledaju operu, balet ili pozorište, jedan glumac odlučio je da proveri nešto drugo. Da li publika želi da gleda autentičnu iskrenost. I to onu najtežu: ličnu.

Foto: Promo



U predstavi „MRKI – nisam ti ispričao“ glumac Marko Janketić prvi put pred publikom nastavlja razgovor koji nikada nije završio sa svojim ocem, legendarnim glumcem Mišom Janketićem. Ogoljeno i bez distance, govori o odrastanju uz snažan očev autoritet, o zaljubljivanjima, različitim događajima, ali i o onome što muškarci retko izgovaraju naglas - o padovima, sumnjama, roditeljstvu i borbi sa samim sobom.

Posebnu dimenziju predstavi daje muzika mađarskog romskog sastava Kurina Trio, čiji virtuozni „gyass“ izraz – spoj klasike, čardaša, džeza i roka – poznatim pesmama daje potpuno novo značenje.

Kako sam Janketić kaže, predstava je nastala iz potrebe da izgovori nešto što je dugo nosio u sebi:

"Na sceni ne stojim kao lik iz tuđeg teksta, već kao ja. Govorim o odnosu sa ocem onako kako ga danas razumem. Lično je, ali verujem da je upravo zato i univerzalno. To je za mene najveći izazov do sada. Sa velikim uzbuđenjem, ali i sa tremom i osećajem odgovornosti, jedva čekam da tu priču podelim sa ljudima, jer verujem da će mnogi u njoj prepoznati deo sopstvenih odnosa i sopstvenih neizgovorenih rečenica."

Foto: Promo



Sudeći po interesovanju, publika želi da gleda baš takve stvari. Predstava „MRKI – nisam ti ispričao” nakon Beograda kreće sa gostovanjima širom Srbije, među kojima je prvi Čačak, 6. aprila, zatim slede Aranđelovac, Pančevo i drugi gradovi.

