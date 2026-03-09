Slušaj vest

Dugo očekivani film „Gospodar Oluje“ (Storm Rider), za koji režiju i scenario potpisuju Srbin Zoran Lisinac, ko-reditelj i scenarista rekordnog domaćeg hita „Toma“, zajedno sa hrvatskim režiserom i scenaristom Domagojem Mažuranom, sinoć je imao veličanstvenu premijeru u Los Anđelesu, a 13.marta počinje prikazivanje u rekordnom broju bioskopa u celoj Americi.

Režiju i scenario filma potpisuju Zoran Lisinac, ko-reditelj i scenarista rekordnog domaćeg hita „Toma“, i Domagoj Mazuran, kojem je „Gospodar oluje“ debitantsko dugometražno ostvarenje. Jedan od izvršnih producenata filma je i Miroslav Mogorović, višestruko nagrađivani producent iz Srbije. Film je nastao uz podršku Programa filmskih podsticaja Republike Srbije.

-Los Anđeles je zapravo jedino mesto na svetu koje može da okupi ljude poput nas – svojevrsne kreativne šizofreničare, uz to i Balkance. To je grad u kojem su jedine prave granice – granice sopstvene mašte i ludila. U takvom okruženju se ljudi prirodno pronalaze, povezuju i počinju da razmišljaju o projektima koji bi negde drugde delovali nemoguće, kaže za Serbian Times Lisinac, koji će i istoriji srpskog filma biti upamćen i kao čovek koji je smislio sjajnu priču o Ljiljani u blokbasteru “Toma”.

Ekskluzivna srpska premijera filma očekuje se neposredno posle američke - u aprilu, nakon čega će se film naći u svim bioskopima širom Srbije u distribuciji MFC.

Tri veka nakon Velikog potopa, svet se rasuo u razbacana ostrva, zauvek izložena pretnji ogromne, beskrajne oluje. Jedina nada Ostrvljana za bezbednost nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos — utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji veruju da istinsko spasenje ne leži unutar Argosa, već s one strane same oluje.

„Gospodar oluje“ prati odvažno putovanje dvoje mladih buntovnika sa ostrva koji prkose sudbini. Odlučni da probiju zid večite oluje, zakoračiće u zabranjeno i nepoznato, i razotkriti istinu o poreklu svog sveta - tajnu koju vekovima brižno skrivaju besmrtni gospodari Argosa, tajanstveni Osnivači.

U filmu glume neke od najistaknutijih međunarodnih glumačkih zvezda: James Cosmo (Game of Thrones), Caroline Goodall (Schindler’s List), Marco Ilsø (Vikings) i Sara Sofie Boussnina (Dune: Sisterhood). Rame uz rame sa njima, zapažene uloge imaju i značajna imena regionalne glumačke scene, uključujući Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića i Ivanu Dudić.