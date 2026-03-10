Slušaj vest

Izjava Timotija Šalamea da "nikog više nije briga" za balet i operu izazvala je lavinu reakcija svetskih pozorišnih kuća i plesača, a skandal je dostigao vrhunac nedelju dana pre dodele Oskara, na kojoj je glumac nominovan za glavnu nagradu.

Tridesetogodišnji glumac tokom razgovora s Metjuom Mekonahijem na CNN-ovom i Variety-jevom panel-događaju 21. februara rekao je da ne želi da kinematografija završi kao balet ili opera – gde se umetnici bore za opstanak "čak i kad to više nikoga ne zanima".

Komentari su počeli da se šire društvenim mrežama tek nedelju dana posle, usred završnice oskarovske kampanje za film "Marty Supreme". Odgovor svetskog baletskog i operskog miljea bio je brz, glasan i – ponekad začuđujuće duhovit.

Ironija koja bode

Ono što je skandal dodatno zakomplikovalo jeste Šalameova izjava iz decembra prošle godine, u kojoj je sam rekao: "Odrastao sam iza kulisa njujorške gradske baletske kompanije. Moja baka, majka i sestra – sve su plesale u Njujork Siti Baletu." Kontroverza je stigla i do "Saturday Night Live-a", gde je voditelj Kolin Džost primetio da je Šalame "komentare dao na promotivnoj turneji za film o stonom tenisu".

Plesači nisu bili tako blagi

Megan Ferčajld, prvakinja njujorške gradske baletske kompanije, objavila je video na Instagramu u kom se ironično osvrnula na Šalameovu izjavu da je mogao da postane plesač ili operski pevač da nije odabrao glumu. "Timi, nisam znala da si svetski plesač ili operski pevač koji je jednostavno odabrao nešto popularnije", rekla je. "Balet i opera nisu hobi koji se odbaci radi slave."

Gremijem nagrađena operska pevačica Izabel Lenard nazvala je Šalameove reči "uskogrudima" i "jeftinom provokacijom", dodavši da "samo slabić oseća potrebu da umanji tuđe discipline kako bi uzdigao svoju".

Dirigentkinja Alondra de la Para snimila je viralni video u kom izlazi iz rekvizitnog kovčega tipičnom dramatičnošću, implicirajući da su opera i balet daleko od mrtvih.

