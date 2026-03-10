Slušaj vest

U Udruženju književnika Srbije u okviru programske Tribine „Francuska 7“ održano je književno veče „MLADI NE ODLAZE“, a u okviru projekta „Mladi dolaze“. Svojom autorskom poezijom i proznim odlomcima predstavili su se mladi i neafirmisani pisci, srednješkolci i studenti iz Beograda, Pančeva, Šapca, Loznice, Priboja, Zvornika i Kosovske Mitrovice.

Foto: Udruženje književnika Srbije promo, Majo Danilović

Prve ljubavi, strahovi, strepnje, nedoumice pred svetom koji grmi nemirima, zbunjenost, srdžba, tuga, potraga za sopstvom… - sve su to teme o kojima su zrelo, iskreno i jasno sinoć govorili srednješkolsci i studenti iz više gradova u Srbiji, Republici Srpskoj i sa KiM. Mladi su kroz umetnost, koja je jedina nekompromitovana, potvrdili da imaju šta da kažu i da to znaju da artikulišu na način koji je najdelotvorniji i koji se najdalje čuje.

Projekat „MLADI DOLAZE“ pokrenula je Grozdana Lučić Lalić, 2015. godine i kako sama kaže, mnogi mladi pesnici koji su tada, stidljivo i sa tremom počinjali svoje književno stvaralaštvo, izgovarajući prva stihotvorstva, danas su etablirana spisateljska imena, a devet njih su postali članovi UKS-a.Pojedine članove smo, u međuvremenu i oženili i udali“, rekla je Lučić Lalić, izazvavši gromki aplauz, sinoć, u Svečanoj sali UKS-a, prepunoj talentovane omladine iz više gradova.

- Ponuditi mladima mesto i način da iskažu svoje emocije nije samo zadatak ovog Udruženja, već sam projektom „Mladi dolaze“ želela da im pružimo i izdavačku podršku, kako bi, uz pomoć budžetskih sredstava koje ove godine optimistično očekujemo, postali vidljiviji javnom mnjenju i kako bi zahvaljujući objavljenoj zbirci „Mladi dolaze“ koja bi objedinila njihove pesme i prozne odlomke, ponudili kompetentnoj javnosti na uvid svoje probleme, ali i svoja rešenja o koja se kao društvo ne smemo oglušiti, - rekla je Grozdana Lučić Lalić, dodajući da su do sada, kao trajni zapisi podsticaja i rada sa mladima pod pokroviteljstvom UKS-a, ostali zbornici fantastike „Evenstar“, „Mladi dolaze 1“ i „Mladi dolaze 2“.

Foto: Udruženje književnika Srbije promo

U sinoćnjem programu su nastupili članovi Instituta za dečju književnost koje je organizovao prof. dr Milutin Đuričković, predsednik ove institucije. Zahvaljujući prof. dr Bošku Suvajdžiću predstavili su se i članovi Društva pesnika Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Učestvovali su i učenici Šeste, Desete i Četrnaeste beogradske gimnazije, kao i pančevačke gimnazije „Uroš Predić“, koje vodi prof. dr Aleksandra Mihajlović. Govoreći svoju poeziju, Milica Opačić je izvela i klavirsku kompoziciju, a gost Luka Ovsec je uz mandolinu izveo staru pesmu „Kiša pada“. Profesorka Bojana Simić, profesorka književnosti, posebno je istakla zasluge sjajnih pedagoga koji rade sa talentovanim učenicima.

Učesnici su posebno pozdravili Slađanu Bušić, Tamaru Jevtović i Mariolu Pantelić, danas poznate spisateljice koje su takođe svoju književnu karijeru započele kroz projekat „Mladi dolaze“, kao i Anu Jovčić, slabovidu pesnikinju i aktivistkinju za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Foto: Udruženje književnika Srbije promo, Majo Danilović

Svim učesnicima je po završetku programa podeljen novi broj „Književnih novina“ u uverenju da će sticanje korisnih čitalačkih navika saradnju mladih i Udruženja književnika Srbije dodatno intenzivirati, jer je uz očuvanje jezika i pisma, podrška mladima jedan od prioriteta ovog Udruženj