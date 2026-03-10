Slušaj vest

Vupi Goldberg se osvrnula na kontroverznu izjavu Timotija Šalamea da balet i opera "više nikoga ne zanimaju". Oskarovka je reagovala nakon što se 30-godišnji glumac našao na meti kritika jer je prošlog meseca tokom javne rasprave izjavio da ne želi da učestvuje u umetnostima koje se održavaju u životu iako su nezanimljive publici.

Gostujući u emisiji "The View" u ponedeljak, 70-godišnja Goldberg komentarisala je Šalameove reči. "Kad omalovažavaš tuđi umetnički izraz, to nije dobar osećaj. Nije prijatno gledati tako nešto", rekla je, prenosi People.

Goldberg je istakla da je Šalame odmah bio svestan da bi njegovi komentari mogli da se smatraju potcenjivanjem, ali je svejedno nastavio u istom tonu. "Upravo sam izgubio 14 centi gledanosti", našalio se glumac nakon svoje izjave.

"Verovatno nisi shvatio šta si rekao dok nisi pomislio: 'Oh, u problemu sam', ali onda si sve pogoršao s tih '14 centi'. Ne, kad se ljudi naljute, biće to mnogo više od 14 centi", poručila mu je Goldberg.

"Zato pripazi", rekla je gledajući direktno u kameru. "Samo kažem. Pazi se, dečko." Nakon reakcije publike, pojasnila je: "Za mene je on dečko. Za mene je on jednostavno dečko, bez uvrede. Ali stvarno, nemoj se izvinjavati nakon što si nekoga već uvredio, jer to jednostavno ne zvuči kako treba. Ne možeš da kažeš: 'Ovo je glupo, bez uvrede...' - to je zapravo čisto nepoštovanje."

Reakcije koleginica iz emisije

I druge voditeljke emisije iznele su svoje mišljenje. Sani Hostin, koja je i članica Plesnog pozorišta iz Harlema, rekla je da je "uvređena i razočarana" glumčevim rečima. "Nisam znala da je tako isprazan i površan", izjavila je 57-godišnja Hostin.

U galeriji pogledajte fotografije Timotija Šalamea:

1/9 Vidi galeriju Timoti Šalame razbesneo ceo svet Foto: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Jordan Strauss/Invision

Sara Hejnes našalila se da se "čini kao da je to porodični problem", s obzirom na to da su glumčeva baka, majka i sestra plesale balet. "Međutim, mislim da je ovo i dobar primer koliko su ljudi fokusirani samo na američku kulturu. To su međunarodne umetničke forme", dodala je, nagađajući da je Šalame to možda rekao iz neznanja.

Gostujuća voditeljka Šeril Andervud takođe je glumcu dala priliku, ali je dodala kako veruje da bi, da je u filmu glumio baletana poput Rudolfa Nurejeva, a ne stonotenisera, "imao malo više poštovanja prema toj umetnosti".

Oglasili se i drugi umetnici

Nakon Šalameove izjave reagovale su brojne umetničke grupe i izvođači. Operska pevačica i dobitnica Gremija Izabel Lenard na društvenim mrežama je napisala da je "šokirana što neko tako naizgled uspešan može da bude toliko neelokventan i ograničen u svojim pogledima na umetnost". Kanadska operska pevačica Dipa Džoni je njegove komentare nazvala "razočaravajućim stavom".

Glumca je prozvala i Dodža Ket u videu na TikToku, koji je u međuvremenu obrisan, rekavši da je "imao hrabrosti da kaže pred kamerom da nikoga nije briga" za operu i balet.

Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

"Nije važno prolazi li neka industrija kroz težak period - a mnoge prolaze. I tvoja i moja industrija imaju teške trenutke", rekla je 30-godišnja muzičarka. "To ne znači da ljude nije briga. Ljudima jeste stalo. Plesačima je stalo, pevačima je stalo, publici je stalo. Publika i dalje postoji."

Na komentare su se osvrnuli i iz Metropolitan Opere, objavivši video priprema iza kulisa s porukom: "S dužnim poštovanjem operskim (i baletskim) ljudima."

Royal Ballet and Opera u Londonu takođe su mu uputili poruku na Instagramu. "Svake večeri u Kraljevskoj operi hiljade ljudi okupljaju se zbog baleta i opere. Zbog muzike. Zbog pripovedanja. Zbog čiste čarolije izvedbe uživo. Ako želiš da se predomisliš, Šalame, naša vrata su ti otvorena", zaključili su.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Balet je jako važan za razvoj devojčica