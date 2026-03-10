Slušaj vest

U Etnografskom muzeju u Beogradu održan je sastanak sa delegacijom Kineskog kulturnog centra, koju je predvodio direktor Vang Jun sa saradnicima. Sastanku su pored delegacije Kineskog kulturnog centra prisustvovali: direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić, Danijela Filipović, viša kustoskinja i načelnica Centra za nematerijalno kulturno nasleđe, kao i predstavnici Ministarstva kulture Republike Srbije.

Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti očuvanja i promocije nematerijalnog kulturnog nasleđa. Posebna pažnja posvećena je razmeni iskustava i dobrih praksi u predstavljanju i zaštiti tradicionalnih znanja, veština i običaja.

Etnografski muzej
Etnografski muzej Foto: Stefan Jokić

Direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić upoznao je prisutne sa radom muzeja, njegovim programima i aktivnostima u oblasti istraživanja, zaštite i promocije kulturnog nasleđa, sa posebnim osvrtom na rad Centra za nematerijalno kulturno nasleđe.
Sagovornici su izrazili spremnost da se saradnja u narednom periodu dodatno osnaži kroz zajedničke projekte, programe i kulturne razmene, sa ciljem daljeg unapređenja kulturnih veza između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

Ne propustiteKulturaSlavimo zajedno, 125 godina Etnografskog muzeja i 40 godina emsije „Od zlata jabuka“
bilja_krstic_kzn_04032026_0011.JPG
KulturaJedinstvena minđuša srpskog plemstva iz doba Nemanjića pred publikom u Etnografskom muzeju
Etnografski muzej
KulturaEtnografski muzej darovao kulturne pasoše: Obradovao prvake škole "Kralj Petar Prvi" povodom Svetog Save
Etnografski muzej uručio kulturne pasoše prvacima škole Kralj Petar Prvi
KulturaSaradnja Univerziteta u Prištini sa Etnografskim muzejom u Beogradu: Program Fakulteta umetnosti koji spaja tradicionalne zanate i savremeni umetnički izraz
km radionice 1.jpg

Bonus video:

Muzej na otvorenom: Zanatska ulica Subotice oduševljava turiste Izvor: Kurir televizija