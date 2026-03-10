Slušaj vest

U Etnografskom muzeju u Beogradu održan je sastanak sa delegacijom Kineskog kulturnog centra, koju je predvodio direktor Vang Jun sa saradnicima. Sastanku su pored delegacije Kineskog kulturnog centra prisustvovali: direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić, Danijela Filipović, viša kustoskinja i načelnica Centra za nematerijalno kulturno nasleđe, kao i predstavnici Ministarstva kulture Republike Srbije.

Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti očuvanja i promocije nematerijalnog kulturnog nasleđa. Posebna pažnja posvećena je razmeni iskustava i dobrih praksi u predstavljanju i zaštiti tradicionalnih znanja, veština i običaja.

Etnografski muzej Foto: Stefan Jokić

Direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić upoznao je prisutne sa radom muzeja, njegovim programima i aktivnostima u oblasti istraživanja, zaštite i promocije kulturnog nasleđa, sa posebnim osvrtom na rad Centra za nematerijalno kulturno nasleđe.

Sagovornici su izrazili spremnost da se saradnja u narednom periodu dodatno osnaži kroz zajedničke projekte, programe i kulturne razmene, sa ciljem daljeg unapređenja kulturnih veza između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

