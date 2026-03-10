Slušaj vest

Irski komičar, kolumnista i pisac Pat Ficpatrik, autor satiričnog lika pod imenom Redži - najbogatiji čovek u Korku, dolazi u srpsku prestonicu kao gost Beogradskog irskog festivala. Nastupiće u Malom Dorćol placu 12. marta, na dan otvaranja od 20 sati. Uoči dolaska u naš glavni grad, poručio je za srpske medije da, kad čuje Srbija, prvo pomisli na NATO bombardovanje 1999. godine i na fudbalera Nemanju Vidića.

Nemanja Vidić Foto: Andrej Tarfila / Shutterstock Editorial / Profimedia



- Navijač sam Mančester junajteda i on je bio jedan od najvećih - kaže Pat, koga u Beogradu čekamo kao Redžija.

A ko je Redži, najbogatiji čovek u Korku?

- Redži ne radi ništa po ceo dan. Nasledio je 73 miliona evra kad mu je otac umro. Njegov hobi je da ima afere s nemačkim aristokratkinjama na svojoj superjahti, a najveći strah mu je da će morati da se vozi autobusom - ovako Ficpatrik opisuje svog heroja Redžija.

Kad ga pitamo šta muči Redžija i da li bogati ljudi bilo gde na svetu, i u Beogradu i u Korku, imaju iste brige, Pat kaže:

- Mislim da su bogati ljudi svuda zabrinuti da će se "mali ljudi" jednog dana okrenuti i zapitati zašto nekolicina ima skoro sav novac - pogotovo kada ne izgleda da išta rade.

Ficpatrik piše knjige i kolumne o roditeljstvu. Jedna od njegovih knjiga se zove "No Sex, No Sleep", i bavi se prvom godinom roditeljstva.

- Nema ničeg smešnog u dva sata sna nedeljno i seksualnom životu gorem nego što ga ima papa. Osim, naravno, što ipak ima - kaže on u svom stilu.

Foto: Miki Barlok



Knjigu je napisao nakon što su njegova dva deteta rođena u razmaku od svega 20 meseci. Kad ga pitamo šta je najveći izazov roditeljstva danas, on nema dilemu da je to tehnologija.

- Najveći problem je odvojiti decu od telefona i igrica. A kad to konačno uspete, onda vas prate po kući i traže da ih zabavljate. Nije lako.