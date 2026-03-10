Slušaj vest

Od vizionarskog reditelja Olivijea Asajasa, uz vrhunsku glumačku ekipu predvođenu Džudom Louom, Ališom Vikander i Polom Denom, u bioskope širom Srbije stiže 12. marta film „Čarobnjak iz Kremlja“ (The Wizard of the Kremlin), u distribuciji Blitz Filma.

U petak 13. marta biće organizovana specijalna projekcija u bioskopu Concept Cinema u Ada Mall-u, u okviru ekskluzivnog događaja Film&Vino, namenjenog ljubiteljima filma i jedinstvenog bioskopskog doživljaja.

Foto: Blitz Film / Carole Bethuel

Film je snimljen prema međunarodnom bestseleru „Čarobnjak iz Kremlja“ autora Đulijana da Empolija i donosi napet politički triler o moći, strasti i manipulaciji, kroz priču o usponu Vladimira Putina viđenog očima njegovog najmisterioznijeg savetnika, Vadima Baranova. Film je selektovan za Venecijanski filmski festival, što dodatno potvrđuje njegov kvalitet i međunarodnu vidljivost.

Radnja filma vodi gledaoce u Rusiju početkom devedesetih, u vreme raspada Sovjetskog Saveza i nastanka novog političkog poretka. Usred post-sovjetskog haosa, brilijantni mladić Vadim Baranov traži svoj put. Najpre avangardni umetnik, zatim producent popularnih TV programa, ubrzo postaje politički strateg u usponu jednog agenta KGB-a – Vladimira Putina. U samom središtu moći, Baranov oblikuje novu Rusiju, brišući granice između istine i laži, uverenja i manipulacije. Jedino je harizmatična i slobodoumna Ksenija izvan njegove kontrole – žena koja ga podstiče da preispita sopstvenu ulogu u opasnoj igri moći.

Godinama kasnije, nakon što se povukao iz javnosti, Baranov napokon progovara, otkrivajući mračne tajne režima čije je stvaranje pomogao.

Roman „Čarobnjak iz Kremlja“ smatra se jednim od najintrigantnijih savremenih političkih romana, a filmska adaptacija donosi provokativan i uzbudljiv pogled na period koji je oblikovao današnju Rusiju. Iako je reč o fikciji, priča je snažno inspirisana stvarnim političkim procesima i ličnostima.

Reditelj Olivije Asajas ističe da se film bavi temama koje duboko utiču na sve nas:

„Snimio sam nekoliko savremenih političkih drama koje spajaju precizno istorijsko istraživanje sa ljudskom perspektivom. Čarobnjak iz Kremlja je, međutim, nešto sasvim drugačije. Pored bogate ljudske dimenzije pojedinaca koji pokušavaju da pronađu svoje mesto u vrtlogu savremene politike i njenih širih posledica, film ne gubi dodir sa snažnom energijom istorije koja se upravo stvara. Ovo je drama, ali i film akcije, pokušaj da se razume haos koji menja naš svet na najčudnije i često veoma uznemirujuće načine.“

Džud Lou objašnjava da ga je posebno privukao izazov da u okviru ove priče oživi nekoga poput Putina:



„Na početku filma, Vladimir Putin je na čelu FSB i veoma je zadovoljan svojom pozicijom, ali je svestan da dolaze promene jer postaje jasno da Boris Jeljcin neće još dugo ostati predsednik, što njegovu ulogu u FSB-u može dovesti u pitanje. Ako bismo precizirali njegovu ulogu u ovoj priči, on je čovek koji dobija priliku, a mi gledamo kako postepeno shvata razmere moći koja mu je na raspolaganju. Tako posmatramo nekoga ko otkopava, skida sloj po sloj i otkriva ko zapravo jeste, na veliku zebnju svih ostalih.