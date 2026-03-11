Slušaj vest

Pre deceniju napustio nas je omiljeni glumac Dragan Nikolić. Na deset godina od njegove smrti u Ateljeu 212 u 18 sati biće otvorena izložba "Dostojanstvo je mera stvari" i predstavljena monografija.

- Obeležavajući 10 godina od odlaska Dragana Gage Nikolića, jednog od najvećih imena našeg glumišta, glumačke legende bivše Jugoslavije i stalnog člana zvezdanog ansambla Ateljea 212, osmislili smo izložbu fotografija iz njegovih predstava u kojima je igrao od kraja šezdesetih godina, pod nazivom "Dostojanstvo je mera stvari". Ovu izložbu prati publikacija sa njegovim mislima, koju je uredila Tatjana Nježić. Čuvajući sećanje na našeg velikog glumca, te večeri, 11. marta, na velikoj sceni Ateljea igraće se predstava "Avgust u okrugu Osejdž", u kojoj je Gaga ostvario svoju poslednju ulogu, a na maloj sceni će biti prikazan snimak čuvene predstave "Sveti Georgije ubiva aždahu" iz 1986. godine - kaže za Kurir upravnica Gordana Goncić.

Foto: Nemanja Nikolić



U svoju pozorišnu kuću Gaga je došao na nagovor kume Seke Sablić.

- Muci Draškić je pozvao Nikolića da pređe u Atelje kad je dobio otkaz u "Buhi". Dragan je mnogo voleo da sedi u bifeu. Otišao je u Francusku i od neke želje i tuge što ne dolazi u kafanu zvao je svakog dana sa govornice samo da čuje nekog od svojih drugara. Potrošio je mnogo novca na pozive. Vukla ga je nostalgija za Ateljeom. Kad nije došao ovde da popije piće, računao bi da tog dana nije živeo - govorio je za Kurir Novica Nikić, konobar bifea Ateljea 212, kultnog mesta koje je okupljalo glumačke i estradne zvezde.

Novica Nikić Foto: Dragana Udovičić



U bifeu su nastale mnoge predstave, kao i kultni film "Poslednji krug u Monci", koji je proslavio Dragana Nikolića.

- Dušan Prelević Prele je imao neki scenario i onda su Dragan i on dolazili da rade na tekstu. Kada sam posle pogledao film, shvatih da su priče i neke scene pripremili u Ateljeu. Bilo je tu žestokih svađa, čak i krvavih, da bismo došli do nekog rešenja. Debelo su radili - kaže Novica.

Tuče uglavnom nije bilo, ali je Prele bio kolovođa.

- Bilo je više konstruktivnih tuča zbog neke predstave. Više od pola dobrih komada nastalo je u kafani, a iz razgovora se rodila "Noć tribada". I šank je bio na sceni.

Gorica Popović na Sarajevo film festu Foto: Nemanja Nikolić



I Gorica Popović prisetila se svog kolege i divnog partnera na filmu i u pozorištu.

- Gaga za mene nije otišao. On je toliko bio važan i nezamenljiv deo Ateljea da jednostavno njegov duh kruži scenom bifeom, još uvek odjekuju njegove detinjaste i beskrajno duhovite šale. Večiti dečak, gospodin i šmeker, sjajan drug veliki glumac, iako ga je trema drmala pred svaki izlazak na scenu, bio je duša Ateljea. Kao i toliki drugi velikani ovog pozorišta - konstatuje Popovićeva.

