Belma Lizde Kurt je bosanskohercegovačka glumica koju je publika zavoljela kao Bubu u hit seriji "Lud, zbunjen, normalan". O privatnom životu slavne glumice malo se zna, a ona svoj život drži podalje od javnosti.

Godinama je u braku sa rediteljem Alešom Kurtom, sa kojim ima dvoje dece - sina i ćerku. Nažalost, užasna tragedija zadesila je njenu porodicu pre nekoliko godina, kada su izgubili malog sina.

Naslednik poznatih umetnika bio je u poseti rođacima u Kanadi. On i njegova šezdesettrogodišnja rođaka krenuli su u vožnju kajakom, koji se potom prevrnuo.

Kako je ranije pisao Canadian Press, suprug nestale žene pozvao je policiju, nakon čega je usledila masovna potraga avionima i čamcima.

Prevrnuti kajak videli su sutradan u četiri sata ujutru, dok su tela žene i njenog nećaka pronađena šest sati kasnije pored podvodnog grebena.

Oni su prevezeni u bolnicu, nakon čega je dečak preminuo od promrzlina, dok je žena hospitalizovana.

Belma i njen suprug, poznati reditelj Aleš Kurt, nisu stigli ni da se oproste od sina Jana Isaka, koji je tada imao samo deset godina. Nakon sinovljeve smrti, Belma se posvetila radu sa decom i podizanju ćerke.

Omiljena Rabija Bubić Buba iz serije "Lud, zbunjen, normalan" kaže da je upravo deca najviše identifikuju sa likom koji igra.

- Gledaoci zaista veruju da Buba postoji - kada me vide, Belma, kako samo radim svoj posao, prepoznaju Bubu - često ne mogu da se sete odakle me poznaju, ali me vide kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako je moja porodica, žele mi sve najbolje... - ispričala je svojevremeno Lizde-Kurt.

