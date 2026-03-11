Slušaj vest

Beogradska filharmonija nastupa pod palicom dirigenta Kristofa Keniha, zajedno s violinistom Sergejem Hačatrjanom, u petak, 13. marta, na Kolarcu u 20 sati. Repertoar s potpisom Gabrijela Felca čine dela Sibelijusa i Šmita, a filharmonijski nastup u drugoj nedelji marta tradicionalno se posvećuje uspomeni na Zorana Đinđića.

Gabrijel Felc
Gabrijel Felc Foto: Marko Djokovic/Copyright: 2024. by Marko Djokovic. All rights reserved.

Beogradsku filharmoniju predvodi šef-dirigent Simfonijskog orkestra Radio-televizije Španije, veoma je tražen dirigent širom sveta. Kenih je lično poznavao Gabrijela Felca, s kojim je u mladosti pohađao majstorski kurs za usavršavanje dirigenata, pa će koncert koji je trebalo da bude pod vođstvom nekadašnjeg šefa-dirigenta imati posebno emotivni pečat. Kao jedan od ekskluziviteta sezone, prvi put pred domaćom publikom nalazi se simfonijsko delo austrijskog kompozitora Franca Šmita. Četvrta simfonija je jedno od kompozitorovih remek-dela i danas je najpoznatija u njegovom opusu. Inspirisana teškim ličnim gubitkom, simfonija nosi podnaslov "Rekvijem za moju ćerku". Njeno izvođenje s Beogradskom filharmonijom dirigent Kenih posvetiće Gabrijelu Felcu.

Beogradska filharmonija Sergey Khachatryan. Photo Marco Borggreve.jpg
Sergej Hačatrjan Foto: www.marcoborggreve.com

Ponovo sa orkestrom nastupa violinista svetskog renomea Sergej Hačatrjan. Ulaznice su u prodaji na filharmonijskoj blagajni kao i onlajn.

Beogradska filharmonija
Tempo(5).jpg
6 Bojan Sudjic najavio je Carmina Buranu u Sava Centru.jpg
Gabrijel Felc 1971_2025.jpg

