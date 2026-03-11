Slušaj vest

Legendarni glumac Dragan Gaga Nikolić preminuo je pre tačno deset godina, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i brojne nezaboravne uloge.

Iako je tokom života ostvario ogromne uspehe na filmu, televiziji i u pozorištu, u poslednjim godinama imao je jednu veliku želju koju, nažalost, nije uspeo da ostvari.

Pogledajte u galeirji fotografije sa obeležavanja godišnjice smrti glumca:

10 godina od smrti Dragana Nikolića, na Novom groblju u Beogradu održan je pomen.

Planirao film o svom životu

Naime, 2013. godine Dragan Nikolić počeo je da zapisuje najzanimljivije i najintimnije trenutke iz svog života.

Ideja mu je bila da ti zapisi jednog dana postanu scenario za film.

„Voleo bih da se snimi film o mom životu. Kad ga završim, rukopis ću predati dramaturgu Đorđu Milosavljeviću da ga uobliči u scenario za filmsku priču“, rekao je svojevremeno Gaga.

Pisao je samo olovkom na papiru

Posebnost ovog rukopisa bila je i u načinu na koji je nastajao.

Dragan Nikolić nije voleo savremenu tehnologiju i ostao je veran pisanju olovkom na papiru.

Svoj stav o tome objasnio je u jednoj izjavi:

Pogledajte u galeriji fotografije Milene Dravić i Dragana Nikolića:

Milena Dravić i Dragan Nikolić

„Ne koristim računar. Nikad nisam napisao mejl, izbegavam da pišem SMS poruke. Telefon mi služi da bih se s nekim kratko čuo, da se dogovorimo gde ćemo se naći da se ispričamo. Imam potrebu da viđam ljude, a ne da s njima pričam satima preko telefona.“

Dodao je i:

„Računari su mi odbojni. Znam da bi mi olakšali situaciju, ali više volim ovako da radim. Promislim dobro pre nego što ću nešto da zapišem. A razmišljanje je najvažnije za svako pisanje.“

Sveska sa pričama i dalje nije pronađena

Nažalost, Gaga nije stigao da dovrši ovaj dragoceni rukopis.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao ispraćaj Dragana Nikolića:

Dragan Nikolić sahrana

Deceniju nakon njegove smrti i dalje javnosti nije poznato gde se nalazi sveska u kojoj je zapisivao svoje životne priče.

Mnogi se i danas pitaju da li će se ti zapisi jednog dana pojaviti i otkriti javnosti nepoznate detalje iz života jednog od najvećih glumaca sa ovih prostora.

Video: Pomen Draganu Nikoliću u Aleji zaslužnih građana