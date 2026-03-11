10 godina kasnije: Sveska u kojoj je napisana poslednja želja Dragana Nikolića i dalje skrivena od očiju javnosti
Legendarni glumac Dragan Gaga Nikolić preminuo je pre tačno deset godina, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i brojne nezaboravne uloge.
Iako je tokom života ostvario ogromne uspehe na filmu, televiziji i u pozorištu, u poslednjim godinama imao je jednu veliku želju koju, nažalost, nije uspeo da ostvari.
Planirao film o svom životu
Naime, 2013. godine Dragan Nikolić počeo je da zapisuje najzanimljivije i najintimnije trenutke iz svog života.
Ideja mu je bila da ti zapisi jednog dana postanu scenario za film.
„Voleo bih da se snimi film o mom životu. Kad ga završim, rukopis ću predati dramaturgu Đorđu Milosavljeviću da ga uobliči u scenario za filmsku priču“, rekao je svojevremeno Gaga.
Pisao je samo olovkom na papiru
Posebnost ovog rukopisa bila je i u načinu na koji je nastajao.
Dragan Nikolić nije voleo savremenu tehnologiju i ostao je veran pisanju olovkom na papiru.
Svoj stav o tome objasnio je u jednoj izjavi:
„Ne koristim računar. Nikad nisam napisao mejl, izbegavam da pišem SMS poruke. Telefon mi služi da bih se s nekim kratko čuo, da se dogovorimo gde ćemo se naći da se ispričamo. Imam potrebu da viđam ljude, a ne da s njima pričam satima preko telefona.“
Dodao je i:
„Računari su mi odbojni. Znam da bi mi olakšali situaciju, ali više volim ovako da radim. Promislim dobro pre nego što ću nešto da zapišem. A razmišljanje je najvažnije za svako pisanje.“
Sveska sa pričama i dalje nije pronađena
Nažalost, Gaga nije stigao da dovrši ovaj dragoceni rukopis.
Deceniju nakon njegove smrti i dalje javnosti nije poznato gde se nalazi sveska u kojoj je zapisivao svoje životne priče.
Mnogi se i danas pitaju da li će se ti zapisi jednog dana pojaviti i otkriti javnosti nepoznate detalje iz života jednog od najvećih glumaca sa ovih prostora.
