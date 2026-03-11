Slušaj vest

Danas se navršava 10 godina od smrti legendarnog srpskog glumca Dragana Nikolića, koji nas je našustio 11. marta 2016. godine.

Pored bogate filmske i televizijske karijere, ostala je zapamćena i njegova velika ljubav sa glumicom Milena Dravić – jednom od najlepših i najdugovečnijih ljubavnih priča domaće kinematografije.

Upoznali su se 1969. godine na snimanju filma "Horoskop", a već dve godine kasnije, 1971, venčali su se na veoma neobičan način – u pauzi snimanja televizijskog filma.

Kuma je bila Seka Sablić, a venčanje je organizovano tako što su jednostavno napustili set i otišli u opštinu Vračar gde su rekli "da".

Njihov brak trajao je oko 45 godina, sve do Nikolićeve smrti 2016. godine, a tokom tog vremena važili su za jedan od najskladnijih i najvoljenijih parova jugoslovenskog i srpskog glumišta

1/4 Vidi galeriju Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Printscreen/RTS, Printscreen/Yutube/uspomene, Printscreen Youtube / bojan bik

Jednom prilikom je Nikolić otkrio detalje njihove ljubavne priče, priznao ko je glasniji u raspravama, ali i podelio tajnu srećnog braka.

"Upoznali smo se na snimanju filma ‘Horoskop’. Ona je tad već bila popularna, a meni je to bio, čini mi se, treći ili četvrti film. Tad sam prvi put video Milenu Dravić uživo. Bilo nas je petorica momaka koji su igrali velike uloge, a ona je igrala jedinu žensku ulogu u filmu. Na snimanju smo se sprijateljili. Bilo je to jedno veliko druženje, a kasnije se rodila ljubav."

"Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam video ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja."

Nikolić je ovom prilikom otkrio i kako ju je zaprosio.

"Više se ni ne sećam. Verovatno je to bilo nešto u dve-tri reči, pošto ne volim mnogo da pričam."

Dragan Nikolić u filmu Nacionalna klasa Foto: Printscreen

Slavni glumac pričao je i o tome kako pamti njihovo venčanje.

"Venčanje je bilo simbolično. Venčali smo se 1971. godine, na snimanju novogodišnjeg TV filma 'Kako su se volele dve budale', po tekstu Duška Radovića, u režiji pokojnog Ace Đorđevića. U pauzi između snimanja, tražili smo dodatnih sat vremena, otišli u Opštinu Vračar i sklopili brak."

Govorio je i o tome kako funkcionišu u svakodnevnom životu…

"Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo."

Otkrio je Dragan Nikolić i da je Milena Dravić bila sklona posesivnosti.

Milena Dravić u filmu Čovek nije tica Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

"Poslovno je dobar partner kakvog bi svaki kolega poželio. Privatno je dobra koliko i poslovno, ali zavisi iz kog ugla se gleda. Ponekad je kao i sve žene posesivna, ali sve je to u granicama normale."

Dragan Nikolić je u istom intervjuu podelio i formulu uspeha jednog braka.

"Uvek moraju da postoje tolerancija i razumevanje, pa onda sve ostalo. Za brak koji traje duže od 30 godina, može da se nađe više razloga da se on prekine, nego da opstane. Smatram da je najlakše nešto preseći i završiti, mnogo je teže boriti se. Ponekad i mala svađa može da osveži dan. Ponekad je potrebno biti i ljubomoran jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi, samo što ja nisam to pokazivao. Što se nekih svađa tiče, Milena je uvek bila glasnija, ali je i brže praštala."

(Kurir.rs/Mondo)

VIDEO: Seka Sablić otkriva šta je ključno za uspeh u glumi: