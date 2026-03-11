Slušaj vest

Na današnji dan pre deset godina preminuo je naš slavni glumac Dragan Nikolić. Reporter Kurira posetio je njegov omiljeni lokal u centru Beograda, dve ulice udaljen od stana u kom je živeo suprugom, čuvenom glumicom Milenom Dravić.

Ovako izgleda lokal gde je Gaga stalno sedeo:

1/6 Vidi galeriju Lokal i sto gde je Dragan Nikolić stalno sedeo Foto: Kurir

Stara dobra Talija promenila je u međuvremenu vlasnika, umesto Ace došao je Vlada, promenjen je delimično i enterijer, ali sećanje i uspomene na legendarnog Gagu ne blede!

Ovako izgleda lokal i Gagin sto:

Lokal i sto gde je Dragan Nikolić stalno sedeo Izvor: Kurir

Iznad stola koji je godinama bio rezervisan za Dragana Nikolića stoji njegova slika, a na zidu pored i Bore Todorovića. Vlada pokazuje album sa požutelim slikama, a u njemu fotografije poznatih glumaca, sportista i ostalih legendi grada u društvu sa nezaboravnim Draganom Nikolićem. Ove slike su - neprocenjive...Prema Vladinim rečima, i dalje svraćaju ljudi koji su bili bliski sa Gagom...

Šta nam je rekao vlasnik lokala u kojem je stalno sedeo Dragan Nikolić pogledajte u snimku:

Vlasnik lokala u kome je Dragan Nikolić stalno sedeo Izvor: Kurir

Šta nam je još ispričao Vlada i kako je izgledao njegov nedavni susret sa sinom Bore Todorovića, kao i kako danas izgleda lokal i gde se nalazi stan Dragana i Nikolića i Milene Dravić, pogledajte u našim video snimcima..

Ovde su živeli Gaga i Milena:

Ovde su živeli Milena i Gaga Izvor: Kurir