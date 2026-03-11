Branimir Brstina prvi put u javnosti nakon što je imao infarkt: Ovako bitnu priliku nije želeo da propusti
Glumac Branimir Brstina prvi put se pojavio u javnosti nakon što je početkom januara ove godine imao infarkt. Tada je odmah operisan i ugrađen mu je stent.
Danas je došao na otvaranje izložbe fotografija "Dostojanstvo je mera stvari", povodom deset godina od smrti glumca Dragana Nikolića. Izložba je otvorena večeras Ateljeu 212 u prisustvu brojnih kolega, prijatelja i poštovalaca. Branimir Brstina je bio u društvu kolege glumca Aljoše Vučkovića.
Izložbu fotografija iz arhive pozorišta je u foajeu Ateljea 212 otvorio glumac Svetozar Cvetković koji je istakao da je Nikolić "neprolazna i trajna vrednost, u onome što je radio na sceni i u životu".
Podsetimo, Brstina je dan uoči 65. rođendana primljen je u Urgentni centar gde je došao u pratnji supruge. Ustanovljeno je da je imao infarkt, a kako smo pisali odmah operisan i ugrađen mu je stent. Došao je sa jakim bolovima u grudima u Urgentni centar, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Sa njim u pratnji je bila i njegova supruga koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje. Ugrađen mu je i stent te je sada na posmatranju i u fazi oporavka.