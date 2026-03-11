Slušaj vest

Pre deceniju napustio nas je omiljeni glumac Dragan Nikolić. Na deset godina od njegove smrti u Ateljeu 212 otvorena je izložba "Dostojanstvo je mera stvari" i predstavljena monografija.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

- Obeležavajući 10 godina od odlaska Dragana Gage Nikolića, jednog od najvećih imena našeg glumišta, glumačke legende bivše Jugoslavije i stalnog člana zvezdanog ansambla Ateljea 212, osmislili smo izložbu fotografija iz njegovih predstava u kojima je igrao od kraja šezdesetih godina, pod nazivom "Dostojanstvo je mera stvari". Ovu izložbu prati publikacija sa njegovim mislima, koju je uredila Tatjana Nježić. Čuvajući sećanje na našeg velikog glumca, te večeri, 11. marta, na velikoj sceni Ateljea igraće se predstava "Avgust u okrugu Osejdž", u kojoj je Gaga ostvario svoju poslednju ulogu, a na maloj sceni će biti prikazan snimak čuvene predstave "Sveti Georgije ubiva aždahu" iz 1986. godine - kaže za Kurir upravnica Gordana Goncić.

Foto: Milos Tesic/ATAImages

Izložbu fotografija iz arhive pozorišta je u foajeu Ateljea 212 otvorio glumac Svetozar Cvetković koji je istakao da je Nikolić "neprolazna i trajna vrednost, u onome što je radio na sceni i u životu".

Foto: Milos Tesic/ATAImages

- Draganu nećemo praviti spomenik u ovom gradu i pozorištu zbog toga što je Dragan sam spomenik. Spomenik jednom vremenu i duhu koji je neprevaziđen i koji ne možemo nikako da dosegnemo. I ne treba, ali možemo da širimo lepotu toga što je za sobom ostavio- rekao je Cvetković.

Izložbi su prirustvovali brojni glumci i poštovaoci lika i dela Dragana Nikolića, među njima bili su i Miki Krstović, Branimir Brstina, Aljoša Vučković, Svetozar Cvetković, Milan Caci Mihajlović...