Glumica Darinka Dara Čalenić preminula je pre pet godina u 87. godini, nakon duge i teške bolesti.

Zvezda čuvene "Žikine dinastije" rođena je 18. jula 1934. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Srednju glumačku školu pri Srpskom narodnom pozorištu. Prvi angažman dobila je 1949. godine u Narodnom pozorištu u Kraljevu, zatim prelazi u pozorišta u Užicu i Somboru, a 1954. postaje članica Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Preminula je 12. marta 2021, a sahranjena je u krugu porodice u Novom Sadu i posthumno je odlikovana povodom Dana državnosti Srbije.

Dara je bila supruga čuvenog teoretičara filma Vlade Petrića. Poznati par nije imao svoje dece, a jednom mladog glumca posebno su voleli. Prenosimo vam svedočenje Vladana Čalije o njihovom prijateljstvu.

- Dara je obogatila moj život. Vlada Petrić, njen suprug, ispričao mi je kako ju je upoznao. On je, naime, za novine napisao pozorišnu kritiku - Dara Čalenić je bila dobra, a najbolja kad su se videle njene gole noge. Dara je htela da vidi čoveka koji tako "lupa". I smejali bismo se. Grohotom.

Vladan Ćalija i Dara Čalenić Foto: Privatna Arhiva

Pozorišnu školu upisala je u Novom Sadu kod Rakitina koji je nije baš voleo, nije mu bila mezimica. Često se sudarala sa profesorima, da bi je na kraju izbacili iz škole zbog Mirjane Kodžić koja joj je predavala, zbog grubosti, lenjosti, "lošeg ponašanja".

To je nije sprečilo da postane velika.

Vlada je u to vreme bio asistent na beogradskoj Pozorišnoj akademiji i vodio klasu sa Jocom Kulundžićem. U toj klasi su bili: Bata Živojinović, Ruža Sokić, Nikola Simić, Rada Đuričin, Radmila Andrić (koju je obožavao i govorio da je bila najbolja na klasi), Tori Janković, Aca Aleksov.

Jedanput mi je rekao: "Dara i ja te volimo kao svoje dete."

Ne počivaju zajedno, ali verujem da su im se duše srele - napisao je tada mladi glumac.

Na sceni je odigrala preko 40 glavnih uloga, među kojima su Puk, Hermija (San letnje noći), Izabela (Hajde da se igramo), Lizi (Bludnica dostojna poštovanja), Alison (Osvrni se u gnevu), Petrunjela (Dundo Maroje), Anžela (Iza zatvorenih vrata), Bobočka (Filip Latinović), Fineja (Mudra glupača), gospođa Šampinjon (Silom muž), Emili Dikinson (Lepotica Amhersta), Lizistrata (Lizistrata), Kolombina (Maskerata), Izota (Savonarola i njegovi prijatelji).

Na televiziji je učestvoivala u mnogim dramskim emisijama, raznim serijama, zabavnom i dečijem programu. Na filmu je odigrala veliki broj uloga (Kad budem mrtav i beo, Gospođa ministarka, Rafal u nebo, Mačak pod šlemom, Siroma sam, al' sam besan, Vetar je stao pred zoru, Čuvar plaže u zimskom periodu, Silom otac, Put oko sveta, i drugi).

Dobitnica je nagrade za glumačko ostvarenje na Sterijinom pozorju 1965. (Izota u Savonaroli i njegovim prijateljima).

Nagrađena je 2006. zlatnom plaketom i diplomom Sterijinog pozorja "za izuzetnu glumačku ličnost i pomoć mladima". Godine 1975. godine dobila je nagradu Avala filma za najbolju debitantsku ulogu u filmu Pop Ćira i pop Spira.

Od 1970. godine živela je u Americi (Njujork, Boston/Kembridž), gde je igrala u drami I. Bergmana "Persona", koju je režirao njen suprug, ugledni profesor filma na Harvardu Vlada Petrić, koosnivač i Harvardovog filmskog arhiva (Harvard Film Arćive).

U Beograd se vratila 2014. godine, gde poslednje godine života provodi sa svojim suprugom.

Od 2004. godine, ustanovljene su dve specijalne (novčane) nagrade na Sterijinom pozorju, za najbolju glumicu i glumca do 30 godina iz fonda "Dara Čalenić".

