Svečana premijera nove komedije „Sportsko srce“, u režiji Milana Karadžića, održana je u punoj Plavoj dvorani Sava centra i dan kasnije u Novom Sadu, gde je publika dugim aplauzom i ovacijama pozdravila glumačku i autorsku ekipu. Emocije, smeh do suza i sjajna atmosfera obeležili su veče koje je pretvorilo ovu premijeru u pravi filmski spektakl.

Svečana premijera komedije Sportsko srce u režiji Milana Karadžića Foto: Marko Edge

Projekciji filma prethodio je glamurozni defile na crvenom tepihu, gde su brojne zvanice, kolege iz sveta filma i javnog života velikim aplauzom dočekale ekipu filma. Pozitivne reakcije i iskrene emocije potvrdili su da je “Sportsko srce” već na premijeri osvojio srca gledalaca, i da je ova topla i duhovita priči o porodici, ljubavi i razlikama došla na pravi način do publike.

Film „Sportsko srce” donosi priču o Maji (Nina Nešković), mladoj devojci koja se posle života u inostranstvu vraća u Srbiju i odlučuje da svog verenika Pavla (Nikola Šurbanović) upozna sa ocem Macurom (Milutin Mima Karadžić). Susret dva potpuno različita sveta - tradicionalnog i urbanog - prerasta u niz urnebesnih, emotivnih i nepredvidivih situacija.

Pogledajte kako je bilo na premijeri filma "Sportsko srce":

Scenario za film potpisuje Đorđe Milosavljević, a na velikom platnu oživela ga je impresivna glumačka postava koju predvode Milutin Mima Karadžić, Nina Nešković, Nela Mihajlović, Aleksandar Đurica, Nikola Šurbanović, Nataša Ninković i mnogi drugi.

Autorski tim filma čine direktor fotografije Bojana Andrić, kompozitor Vladimir Petričević i producent Dragan Đurković, dok iza produkcije ovog ostvarenja stoji producentska kuća Vision Team.

Nela Mihailović, Vladimir Petričević na premijeri filma Sportsko srce Foto: Marko Edge

Glumica Nela Mihailović posebno ističe saradnju sa suprugom Vladimirom Petričevićem, koji je radio muziku za film, i priseća se njihovog upoznavanja 1997. godine:

- Za ove nove generacije to je baš davno. Moji roditelji su na upoznavanje sa budućim zetom došli tako što su doneli usisivač. I na to moj Vladimir uvek kaže: "Znači, ja nisam imao izbora." To je bilo to - prisetila se glumica.

Nela Mihailović, Vladimir Petričević na premijeri filma Sportsko srce Foto: Damir Dervišagić

Nakon beogradske i novosadske premijere, film “Sportsko srce” će se od 12. marta naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

