Domaći dokumentarni film „Planina“, reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, pobednik ovogodišnjeg Sandens festivala nagrađen Velikom nagradom žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film, imaće evropsku premijeru 17. marta na Kopenhagen međunarodnom festivalu dokumentarnog filma – CPH:DOX 2026, u selekciji Highlights. Reč je o pažljivo kuriranom programu koji predstavlja filmove koji obeležavaju međunarodnu festivalsku sezonu – snažne priče i upečatljive autorske glasove.

film Planina

Nakon evropske premijere u Kopenhagenu, film će 22. marta imati svoju francusku premijeru na prestižnom pariskom festivalu Cinéma du Réel, u okviru programa Specijalne projekcije, selekcije koja okuplja nova ostvarenja istaknutih svetskih autora, među kojima su ove godine i Žilijet Binoš, Lukresija Martel, Riti Pan, Ben Rivers i Alain Gomis.

Tim povodom, Biljana Tutorov je izjavila: „Nagrada za najbolji međunarodni dokumentarni film na Sandensu je dala ogromnu vidljivost i filmu i nama. Odlučili smo se za evropsku premijeru na festivalu CPH:DOX, gde smo projekat dva puta zvanično predstavljali (pičovali) i dobili nagradu EURIMAGES-a za razvoj. Zatvorio se krug i srećna sam da ćemo zajedno sa Garom, Nadom i našim timom baš tamo otvoriti festivalsku turneju po Evropi, koja se iste nedelje nastavlja u Francuskoj. Moja karijera je intimno vezana za Cinéma du Réel gde sam shvatila kreativnu moć dokumentarnog filma. Baš tamo me je profesor Žan Ruš upoznao sa mnogim delima i kolegama koji su deo istorije dokumentarnog filma. Francuska premijera je u bioskopu Reflet Medici gde sam kao studentkinja provela dane i sate otkrivajući filmsku umetnost“.

Petar Glomazić je istakao: „Dirnut sam prijemom filma i uzbuđen predstojećim premijerama, a posebno mi je drago da iz moje zemlje junaka i ratnika, svijetom putuje priča o ženama koje su stvarne heroine našeg društva, a koje inkarnira Gara – nedavno odlikovana Ordenom crnogorske zastave za posebne zasluge u zaštiti svoje zemlje i kulture kojima je film svjedočio. Radujem se evropskoj premijeri u Kopenhagenu, francuskoj na istorijskom Cinéma du Réel, posle čega nas čeka veliki niz vestivala po Evropi, regionu i svijetu“.

Pored Velike nagrade žirija za najbolji međunarodni dokumentarac na Sandensu, film „Planina“ privukao je i izuzetnu pažnju međunarodne filmske kritike, uz snažne pohvale vodećih svetskih filmskih medija poput Variety, Screen International i Cineuropa. Internacionalna kritika film opisuje kao vizuelno impresivno, emotivno snažno i autorski suvereno ostvarenje koje intimnu priču o dve žene i njihovoj vezi sa planinom uzdiže na univerzalni nivo – kao meditaciju o otpornosti, nasleđu, ekologiji i tihoj, ali nepokolebljivoj snazi ženskog iskustva. Posebno su istaknuti režija Biljane Tutorov i Petra Glomazića, za koju kritičari navode da su autori „izveli gotovo čudesan autorski zahvat“ (Variety), kao i da su „stvorili majstorski, empatičan dokumentarni film“ (Screen International). Kritika takođe izdvaja izuzetnu fotografiju Eve Kraljević, koja pejzaže planinskog prostora pretvara u snažan dramaturški element filma.

Autorsku ekipu filma čine scenaristi i reditelji Biljana Tutorov i Petar Glomazić, direktorka fotografije Eva Kraljević, montažer George Cragg, autor originalne muzike Draško Adžić, dizajner zvuka Julij Zornik, dok je za kolor korekciju bio zadužen Emil Svetlik. Glavna producentkinja filma je Biljana Tutorov, izvršne producentkinje Megan Gelstein i Bianca Oana, producenti Petar Glomazić, Quentin Laurent i Rok Biček, koproducentkinja Dijana Cetina Mlađenović i pridruženi producent Veliša Popović. Glavne protagonistinje u filmu su Mileva Gara Jovanović i Nada Stanišić, a tu su i Rajka Radonjić, Ljiljana Šaranović i drugi.

Film je sniman na planini Sinjajevini na severu Crne Gore, na lokaciji katuna Okrugljak i široj okolini, u periodu od sedam godina (od 2018. do 2025). Film je nastao uz podršku Filmskog centra Crne Gore, Filmskog centra Srbije i mnogi drugih regionalnih, evropskih i americkih fondova.

Kopenhagen međunarodni festival dokumentarnog filma – CPH:DOX, jedan od najvećih festivala dokumentarnog filma na svetu, održava se od 11. do 22. marta 2026. godine. Osnovan 2003. godine, tokom više od dve decenije predstavlja najznačajnija međunarodna dokumentarna ostvarenja, a filmski program prati bogat niz debata, razgovora sa autorima, događaja i masterklasova koji dokumentarni film povezuju sa savremenim društvenim temama.

Ovogodišnje izdanje pariskog festivala Cinéma du réel održava se od 21. do 28. marta 2026. S Imajući u vidu da se Centar Pompidu, gde se već više od četiri decenije prikazuju najznačajnija savremena dokumentarna ostvarenja iz celog sveta renovira, festivalski program izmešten je u istorijske bioskope Latinskog kvarta. Tokom decenija, Cinéma du réel postao je jedan od ključnih međunarodnih festivala za otkrivanje novih autorskih glasova, ali i mesto na kojem se predstavljaju nova dela renomiranih svetskih reditelja.

