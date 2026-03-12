Slušaj vest

Ansambl Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" dobio je pojačanja i mlade glumce Janu Bjelicu i Ognjena Mićovića, zvezde serije "Tvrđava". Iako su ih mnoga beogradska pozorišta želela u svom ansamblu, Jana i Ognjen su pojačali najstariju teatrsku kuću u našem delu Banata. Kako je istakao v. d. direktora pozorišta Uroš Pavlov, njihov dolazak predstavlja značajan korak za dalji umetnički razvoj zrenjaninskog teatra i dodatni podsticaj za buduće produkcije.

Divna publika

Publika u Zrenjaninu već mladu glumicu ima priliku da gleda u aktuelnoj predstavi dramske scene "Ogigijanke".

Jana Bjelica Foto: Nemanja Nikolić



- Velika mi je čast i veoma sam srećna. Ansambl ovog pozorišta čine pre svega divni ljudi, a potom i sjajni glumci, što ovu priliku čini još značajnijom. Osećam i veliku odgovornost i nadam se da ću opravdati očekivanja. Zrenjaninska publika je divna, a to sam imala priliku da osetim upravo u predstavi "Ogigijanke". Mnogo volim da igram tu predstavu i ovim putem pozivam publiku da dođe da je pogleda. Očigledno je da je to iskustvo za mene bilo dovoljno važno i lepo da se danas nađemo ovde - istakla je Jana Bjelica, koja je rođena 1999. godine u Nikšiću, a diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Na početku karijere isticala je želju da se oproba u profesionalnom pozorištu, a do sada je ostvarila zapažene uloge na scenama pozorišta "Boško Buha" i Beogradskog dramskog pozorišta. Filmska i televizijska publika poznaje je iz ostvarenja "Močvara", "Južni vetar", "Porodica", "Pevačica", kao i iz filmova "Živ čovek", "Buč Kesidi: Euforija uživo", "Ovuda će proći put" i "Jorgovani".

Ognjen Mićović u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo



Ognjen Mićović se sa zrenjaninskom publikom susreo prošle godine, igrajući u gostujućoj predstavi "Skakavci". Rođen je 2000. godine u Podgorici, a u svet glume zakoračio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Borisa Isakovića. Zapažene uloge ostvario je u filmu "Čuvari formule: Lančana reakcija" reditelja Dragana Bjelogrlića, u televizijskoj seriji "Tvrđava", kao i u seriji "Sinđelići". Mićović se ubraja među perspektivne glumce mlađe generacije.

- Izuzetna mi je čast što sam dobio priliku da budem deo ovog pozorišta. Među glumcima postoji poznata rečenica da se zanat najbolje peče u manjim pozorištima - ne zato što su ona manje važna, naprotiv, već zato što manja sredina i intimnija atmosfera pružaju više mira za rad. Veliki gradovi često umeju da ometaju glumački proces, a ovde osećam prostor za posvećen i ozbiljan rad. Velika mi je čast što postajem deo pozorišta sa značajnom tradicijom, o kojoj tek treba mnogo da naučim, i raduje me što uskoro počinje prvi zajednički proces - rekao je Mićović.

Važan trenutak

Govoreći o značaju dolaska dvoje mladih umetnika u ansambl, v. d. direktora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Uroš Pavlov istakao je da je reč o važnom i radosnom trenutku za ovu ustanovu kulture.

Uroš Pavlov, Ognjen Mićović, Jana Bjelica Foto: NP TOŠA JOVANOVIĆ



- Ovo je zaista veliki i radostan dan za naše pozorište, naročito kada u ansambl dolaze dvoje mladih, talentovanih ljudi. Njihovim dolaskom rastu i ambicije pozorišta, a otvara se i prostor za ozbiljnije projekte, veće produkcione zahteve i još posećenije predstave. Njihova imena, koja su već u dobroj meri prepoznata na našoj sceni, značajna su ne samo za naše pozorište već i za grad u celini. Za naš ansambl njihov dolazak predstavljaće važan doprinos i u umetničkom i u produkcionom smislu - rekao je Pavlov. U Zrenjaninu radi i darovita Sara Simović.

