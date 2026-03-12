Slušaj vest

Opera-bajka „Snežana i sedam patuljaka“, nastala prema poznatom delu Braće Grim, za koju je libreto i muziku napisao Dragan Karolić, biće izvedena 15. marta (18.00) u Hali 5 Beogradskog sajma, u okviru programa Ekspo 2027 Plejgraund.

Opera Snežana i sedam patuljaka Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Učestvujući u ovom programu, Narodno pozorište nastavlja da razvija projekte namenjene deci i mladima, približavajući im svet opere i scenske umetnosti. Mališani i njihove porodice imaće priliku da u opuštenoj i inspirativnoj atmosferi uživaju u muzičkoj bajci koja tokom dinamičnih 45 minuta spaja pozorišnu umetnost, igru i maštu, otkrivajući čaroliju muzike i scene na jedan zabavan i interaktivan način.

Uz klavirsku pratnju Natalije Mijailović, pod dirigentskom upravom Ivana Đačića, nastupiće Milica Strahinić (Snežana), Anđela Simić (Kraljica), Maša Savić (Ogledalo), Damjan Mišić (Princ), Ilija Markov (Lovac/ Ogledalo, glas), kao i Danijela Popović, Isidora Bogdanović, Vera Zečević, Katarina Katanić,Teodora Ilić, Milica Žižić i Andreja Kalezić u ulogama patuljaka.

Opera Snežana i sedam patuljaka Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Scenograf je Dunja Kostić, kostimograf Katarina Grčić Nikolić, a koreograf Tamara Antonijević Spasić. Tematski okvir interpretacije zasniva se na ideji nemogućnosti očuvanja spoljašnje lepote. Kraljica, opsednuta sopstvenim izgledom, komunicira sa svojim odrazom u ogledalu koje na nju vrši pritisak da mora biti najlepša. Njen sukob sa pastorkom Snežanom nastaje jer je ona lepša, ali i mlađa od nje. Kraljica nije u stanju da se pomiri sa svojim godinama i lepotom koju, uprkos velikom trudu, ne može da očuva.

Iz odnosa Snežane, Kraljice i Ogledala proizilazi osnovni dramski sukob predstave. Pitanje lepote nametnute društvenim standardima provejava kroz bajkovitu priču i predstavlja jedan od centralnih motiva ove komedije za decu.

Predstava je realizovana kao projekat Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu „Borislav Popović“.

Opera Snežana i sedam patuljaka Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Premijerno je izvedena 12. juna 2022. godine u režiji Ane Grigorović koju je u međuvremenu obnovio Mario Pavle del Monako. Ulaz u Halu 5 Beogradskog sajma je besplatan.

