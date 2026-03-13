Slušaj vest

Filmski festival Herceg Novi postao je deo globalne mreže najuglednijih međunarodnih filmskih festivala zahvaljujući zvaničnoj akreditaciji Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) FIAPF.

Do sada je akreditaciju FIAPF-a posedovalo 64 festivala, a od ove godine listi se pridružuje pet novih festivala sa različitih kontinenata, među kojima i Filmski festival Herceg Novi kao jedini novi akreditovani festival iz regiona.

Akreditaciona komisija posebno je istakla dugu tradiciju festivala, ali i njegov kontinuirani razvoj kroz uvođenje novih programa i inicijativa. Prepoznat je i dosledan kvalitet selekcija, u kojima je poslednjih godina sve zastupljeniji crnogorski i regionalni filmski program.

Foto: Vuk Ilić

Tim povodom, ministarka kulture i medija Crne Gore, dr Tamara Vujović je rekla da ova vest predstavlja izuzetno značajan trenutak za sektor kulture i medija u Crnoj Gori: „Uvrštavanje Herceg Novog u mrežu festivala u kojoj se nalaze i Cannes Film Festival, Venice International Film Festival i Berlin International Film Festival predstavlja snažan signal međunarodnoj zajednici da je Crna Gora pouzdan partner u oblasti kulture i kreativnih industrija“, istakla je ministarka.

Predsednica Saveta Filmskog festivala Herceg Novi i direktorka Filmskog centra Crne Gore Aleksandra Božović istakla je da je ova akreditacija priznanje ne samo Filmskom festivalu Herceg Novi, već i crnogorskoj kinematografiji u celini: „Radi se o znaku prepoznavanja mlade, ali sve snažnije crnogorske filmske scene od strane najuticajnije međunarodne organizacije u oblasti filmske industrije. Ponosna sam što je naš festival uvršten u mrežu u kojoj se nalaze najugledniji svetski festivali“, kazala je Božović.

Predsednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić je istakao da „akreditacija Filmskog festivala Herceg Novi od strane FIAPF-a predstavlja izuzetno priznanje za Festival, ali i za grad. Herceg Novi je decenijama prepoznat kao mjesto susreta filmskih autora, publike i ideja, a ovo međunarodno priznanje potvrđuje da je festival koji nosi ime našeg grada dostigao standarde najuglednijih svjetskih manifestacija”.

Foto: Vuk Ilić

FIAPF je međunarodna organizacija osnovana 1933. godine, koja zastupa interese filmske industrije na globalnom nivou. Njen program akreditacije filmskih festivala postoji od pedesetih godina prošlog veka i predstavlja jedan od najcenjenijih standarda kvaliteta u međunarodnom filmskom svetu. Na listi akreditovanih festivala nalaze se neki od najpoznatijih festivala na svetu Međunarodni filmski festival u Kanu, Venecijanski međunarodni filmski festival (Mostra), Berlinski filmski festival (Berlinale), Filmski festival u Lokarnu i mnogi drugi.

Akreditacija FIAPF-a predstavlja značajno međunarodno priznanje za crnogorsku kinematografiju. Njome se Filmski festival Herceg Novi dodatno potvrđuje kao relevantno mesto susreta autora, producenata i filmskih profesionalaca, te se svrstava među festivale koje prati i prepoznaje međunarodna filmska industrija.

Ovogodišnje izdanje Filmskog festivala Herceg Novi biće održano od 22. do 28. avgusta.

