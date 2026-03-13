Slušaj vest

Crvenim tepihom Saban Theatre na Beverli Hilsu prošetale su filmske zvezde holivudsko-srpskog filma Gospodar oluje, koji je premijerno prikazan u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova akciona naučno-fantastična avantura okupila je impresivnu međunarodnu ekipu sa obe strane kamere, a na premijeri su publiku pozdravili producent Neb Chubin, reditelji i scenaristi Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran, glumica Ivana Dudić, Gilles Geary i mnogi drugi.

Ivana Dudić na premijeri filma Storm Rider Foto: Michael Mattes

Svečana projekcija u glamuroznom ambijentu jednog od prepoznatljivih bioskopskih prostora Beverli Hilsa pretvorila se u događaj koji je spojio holivudski sjaj sa regionalnim filmskim talentom, privlačeći pažnju filmskih profesionalaca, producenata i medija. Premijerno veče tako je obeležilo i simboličan susret dve kinematografije, potvrđujući ambiciju filma da pronađe svoje mesto na međunarodnoj sceni.

Nakon uspešne svetske premijere, "Gospodar oluje" će biti prikazan u više od 300 najvećih bioskopa u Sjedinjenim Američkim Državama. Srpska premijera zakazana je za 7. april u MTS dvorani, nakon čega 9. aprila kreće i redovna distribucija u bioskopima širom Srbije. Karte za srpsku premijeru su u prodaji na sajtu i blagajni MTS dvorane.

Tri stotine godina posle Velikog potopa, svet je razbijen na rasuta ostrva koja su trajno izložena pretnji ogromne, beskrajne Oluje. Jedinu nadu u sigurnost Ostrvljani vide u utvrđenoj gradskoj državi Argos — utočištu do kojeg se može stići jedino prolaskom kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje oluje. Ipak, među njima opstaje prkosna struja onih koji veruju da pravo spasenje nije u Argosu, već s druge strane same oluje.

U filmu nastupaju neke od najprepoznatljivijih međunarodnih glumačkih zvezda: James Cosmo (Game of Thrones), Caroline Goodall (Schindler’s List), Marco Ilsø (Vikings) i Sara Sofie Boussnina (Dune: Sisterhood). Uz njih, značajne uloge ostvaruju i istaknuti glumci regionalne scene, među kojima su Goran Bogdan, Sergej Trifunović i Ivana Dudić. Glavni producent filma je Neb Chupin, hrvatski producent sa dugogodišnjom karijerom u Holivudu i iskustvom na velikim međunarodnim projektima. Među izvršnim producentima nalazi se i Miroslav Mogorović, višestruko nagrađivani producent sa izuzetnim ugledom na evropskoj filmskoj sceni.

