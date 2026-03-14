Na televiziji neponovljiva domaćica Ristana Golubović, daktilografkinja prve kategorije Živadinka Žarka Šijaković, kafedžijka Violeta Kruška, baka Tomanija, majka Vuka… U bogatoj karijeri glumica Radmila Rada Savićević, odigrala je više od stotinu uloga. Navršio se vek od rođenja umetnice raskošnog talenta i miljenice publike. U novembru će biti obeleženo i 25 godina od njene smrti.

Malobrojni su glumci koji su mogli da ostave traga u čak tri grada – a Rada je to učinila u Kruševcu, Nišu i Beogradu. Zbog velike televizijske popularnosti, danas se malo i nedovoljno zna o njenim počecima i pozorišnom životu. Izjavljivala je kako je prema televiziji nepravedna i da je pozorište njena najveća ljubav. U teatru je ulogu gospođe ministarke odigrala više od petsto puta.

Na televiziji je debitovala 1961. i od tada postala jedno od omiljenih lica i to najpre u serijama jer je govorila kako nije za filmovanje. Igrala je u serijama „Pozorište u kući”, „Kamiondžije”, „Vruć vetar”, „Bolji život”, „Srećni ljudi”, „Porodično blago”...

Zašto je Stalać važna raskrsnica u njenom životu? Kako je iz pozorišta u Nišu, u kom je igrala dramski repertoar, postala omiljena televizijska komičarka? Na koje sve načine je pomagala svojim Kruševljanima i zašto se kolege i danas sa osmehom sećaju njenih sarmi i vrućih pita?

O Radi, kao neprevaziđenoj umetnici, nesebičnoj koleginici i zemljakinji, ali i ženi koja je volela život, šalu, kartanje i kuhinju, u emisiji Trag „Stoti rođendan gospođe glumice” govore: glumice Zlata Numanagić i Vesna Čipčić, glumci Sergej Trifunović i Vojin Ćetković, reditelji Slobodan Šuljagić i Saša Radojević.

VIDEO: Desimir Stojanović i Radmila Savićević pevaju