Petog maja u Sava centru, a u organizaciji Centra beogradskih festivala (CEBEF) ljubitelje baleta očekuje nesvakidašnji spoj plesa i muzike.

Igor Cviirko Foto: @_Damir_YUSUPOV/@_Damir_Yusupov

Najveća balerina današnjice, jedina Prima ballerina assoluta koja i dalje nastupa na najvećim svetskim scenama Svetlana Zaharava i violinista svetskog renomea Vadim Rjepin, par u životu i na sceni, predstaviće beogradskoj publici svoju hit predstavu „Pas de deux - Ples udvoje na vrhovima prstiju“. Ovaj jedinstveni koncept intiman je dijalog između umetnosti, gde se neuporediva gracioznost i tehničko savršenstvo Zaharove susreću sa dubokom ekspresivnošću i besprekornom umetnošću muziciranja Vadima Rjepina.

Uz pratnju Beogradskog kamernog orkestra i izvanrednih igrača Boljšoj teatra- Artemija Beljakova, Mihaila Lobuhina i Igora Cvirka- pred očima publike odvijaće se veče koje briše granice između koncerta i klasične baletske gala predstave.

Svetlana će nastupiti i kao solista i u duetima sa maestralnim kolegama.

Svetlana Zaharova Foto: Massimo Danza

Svaki pa de de (Pas de deux), svaki solo, postaje intiman razgovor u kome se prsti na nogama balerine i prsti violinistkinje spajaju u savršenoj harmoniji, obećavajući publici nezaboravno emotivno iskustvo.

Zaharovu barem našoj publici ne treba posebno predstavljati. Kao primabalerina Boljšoj opere i zvezda milanske Skale, sve više je nastojala da proširi svoje vidike modernijim delima.

Njen suprug Rjepin je podjednako poznat. Nakon što je debitovao na resitalima u Moskvi i Sankt Peterburgu sa samo 11 godina, sada nastupa sa svim najvećim svetskim orkestrima i dirigentima. Jehudi Menjuhin ga je, ni manje ni više nego, nazvao „najboljim i najsavršenijim violinistom“.

Foto: Promo

Na programu su koreografije: Marijusa Petipe, Maura Bigoncetija, Motoko Hirajame, Artemija Beljakova, Mihaila Fokina i Johana Koborga, na muziku: Montija, Glazunova, Sen Sansa, Moretija, Čajkovskog, Pjacole, Ravela, Vilijamsa, Masnea i Bacinija.

Ulaznice su od danas u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta

Bonus video: Balet za sve generacije