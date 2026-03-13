Slušaj vest

Film „Žetva“, u režiji i po scenariju američkog autora Pola Kampfa, okuplja međunarodni tim istaknutih filmskih stvaralaca sa zavidnim karijerama u svetskoj kinematografiji. Reč je o ambicioznoj produkciji koja na veliko platno donosi potresnu priču inspirisanu romanom „Srpsko srce Johanovo“Veselina Dželatovića, zasnovanim na stvarnim događajima.

Foto: TS Media promo



Roman, objavljen 2010. godine, do danas je doživeo 15 izdanja i više od četiri miliona čitalaca, preveden je na brojne svetske jezike i nagrađen značajnim priznanjima, među kojima je i Specijalno priznanje Akademije „Ivo Andrić“. Radnja je smeštena u period 1999–2000. godine na Kosovu i Metohiji, nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma i prati dramatične sudbine ljudi u vreme kada su zabeležene otmice Srba, ali i Albanaca lojalnih Srbiji, povezane sa nelegalnom trgovinom ljudskim organima.

Igrani film „Žetva“ prati priču o nemačkom baronu Johanu fon Vagneru, koji nakon ilegalne transplantacije srca počinje da ima uznemirujuće snove i vizije. Pod teretom sećanja koja ne pripadaju njegovom životu i odgovornosti koju ne može da ignoriše, Johan kreće u ličnu i opasnu potragu za istinom. Njegovo putovanje vodi ga na Kosovo i Metohiju, gde se suočava sa mračnom realnošću ilegalne trgovine organima, povezanoj sa ozloglašenom „Žutom kućom“. Susret sa porodicom čoveka čije srce nosi u grudima dodatno učvršćuje njegovu odlučnost da, makar i prekasno, pokuša da ispravi nepravdu.



Produkciju filma potpisuju TS Media i Bandur Film, na čelu sa producentom Draganom Ivanovićem.

Scenario i režija poverena je američkom piscu, reditelju i producentu Polu Kampfu, članu Udruženja scenarista Amerike (Writers Guild of America – WGA). Ko-reditelj filma je Mladen Šević, a direktor fotografije je naš proslavljeni Radan Popović, koji već 30 godina uspešno radi u Holivudu.

Kasting za film vodila je Karla Hul, jedna od najcenjenijih kasting direktorki u međunarodnoj filmskoj industriji. Među njenim najpoznatijim projektima nalaze se Netflix serija „Narcos“, film „American Carnage“ i serija „Gentefied“.



Film je okupio i značajne međunarodne i domaće glumce. Metju Meknalti (Matthew McNulty) u ulozi Johana, poznat po TV serijama “The Rising”, “Domina” i “The Terror”. Angus Makfejden (Angus Macfadyen), najpoznatiji domaćoj javnosti po ulozi u filmu “Braveheart” Mela Gibsona ,“Saw III”, “We bought a zoo” i “Equlibrium”. Pol Marej (Paul Leonard Murray), Rebeka Kalder (Rebecca Calder), kao i srpski glumci Jovana Gavrilović, Sergej Tutić, Jasmina Avramović, Aleksandar Jovanović, Sara Cizelj, Jovan Veljković, Vahid Džanković, Radoje Čupić, Miodrag Dragičević i drugi.

Foto: TS Media promo



Premijera filma „Žetva“ zakazana je za 17. mart u MTS dvorani. Uoči premijere filma, u foajeu MTS dvorane biće predstavljena izložba „Žuta kuća – zločin bez presude“, u organizaciji Ministarstva kulture Republike Srbije i Muzeja žrtava genocida. Postavka kroz arhivsku građu, svedočanstva, dokumente međunarodnih institucija i vizuelne materijale osvetljava stradanje srpskih civila i ratnih zarobljenika sa prostora Kosova i Metohije krajem XX i početkom XXI veka, sa posebnim fokusom na stradanje žrtava ilegalne trgovine organima, jednog od najmonstruoznijih zločina u savremenoj ljudskoj istoriji.

Film će biti dostupan publici od 18. marta u bioskopima širom Srbije, u distribuciji Delius filma, nakon čega se očekuje i njegova međunarodna bioskopska distribucija.

Bonus video: Kako su Srbe ubili dva puta