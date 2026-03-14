Legenda o Robinu Hudu ovog puta na male ekrane stiže s našim pejzažima u kadru. Serija "Robin Hud"od 16. marta kreće na kanalu Epik Drama, ponedeljkom u 21 čas, kao ekskluzivni događaj u 10 epizoda. Umesto razglednice, ova ekranizacija bira mračniji, prizemniji ton i priču koja Robina vraća na početak, u trenutak kada sin saksonskog šumara shvata da se protiv nepravde ne bori samo strelom već i odlukama koje bole.

Seriju su osmislili Džonatan Ingliš i Džon Glen, a uz Džeka Patena kao Robina, tu su i Loren Mekvin kao Merijen, Šon Bin u ulozi Šerifa od Notingema i Koni Nilsen kao kraljica Eleonora od Akvitanije. Posebna zanimljivost je to što je čitava serija snimana u Srbiji, na više lokacija i u studijskim uslovima, pa Šervud dobija teksturu šuma, tvrđava i gradova koje region prepoznaje.

Upravo ta lokalna topografija daje priči dodatnu težinu - kao da pobuna ne dolazi iz daleke legende, već iz prostora koji ima svoj miris zemlje, kamena i istorije. A za TV publiku to menja doživljaj: ne gledamo još jednu verziju mita, nego njegovu novu, regionalno opipljivu inkarnaciju.

Ulogu Robina nosi australijski glumac Džek Paten, novo lice koje je do glavne uloge stiglo zanimljivim putem. Pre glume je bio posvećen sportu, a zatim se profesionalno formirao na Nacionalnoj akademiji dramskih umetnosti u Sidneju. U biografiji mu se često naglašava da je glumi ozbiljnije prišao nakon što ga je povreda odvojila od sportskih planova, što se u njegovom Robinu oseća kao energija nekoga ko zna šta znači disciplina, pad i povratak.

Šta vas je privuklo ovoj verziji priče o Robinu Hudu?

- Privuklo me je to što ova verzija ne slavi mit, već ga preispituje. Robin je ovde mladić koji tek uči cenu pobune, i to ga čini ranjivim. Scenariji su mi dali prostor i za nežnost i za bes, bez potrebe da biram samo jednu boju. Dopalo mi se što se Šervud gradi iz pejzaža koje publika poznaje, pa sve deluje bliže. Kad osetiš zemlju, šumu i kamen, priča je opipljiva i ne beži u bajku. Tada i herojstvo deluje ljudski, ne ukrasno.

Kako ste gradili Robina, između čoveka i ikone?

- Krenuo sam od čoveka, pa tek onda od ikone. On je sin saksonskog šumara i nosi ponos, ali i tišinu nekoga ko je izgubio mnogo. U svakoj akciji tražio sam razlog, ne pozu, jer publika vidi kad je gest prazan. S Merijen shvati da pobuna ima lice i posledice, i da ljubav nije skrovište. Hrabrost sam igrao kao izbor koji se ponavlja, ne kao sigurnost. Kad publika oseti strah, poveruje i streli.

Šta vam znači žanr kostimirane sage?

- Istorijska drama traži disciplinu, u pokretu i govoru. Kostim menja držanje, a oružje traži tačnost, pa nema improvizacije. Ovde ništa ne sme da izgleda kao prečica, čak ni kad je tempo brz. Teme su savremene: moć, nepravda, propaganda i pitanje ko plaća cenu. Zato Robin Hud traje, jer se u njemu prepoznaje svaki vek. Naš cilj je bio: spektakl da, ali prvo - srce.

Serija je snimana u Srbiji. Po čemu ćete je pamtiti?

- Pamtiću Srbiju po raznovrsnim lokacijama i po atmosferi koja se brzo zalepi za priču. Danas si u šumi, sutra na tvrđavi, a sve izgleda kao deo legende. Ekipa je bila profesionalna i mirna, čak i pod pritiskom. "PFI studios" nam je dao stabilnost, a lokacije su dale teksturu. U takvom okruženju lakše je poverovati u svet serije. I ostao mi je utisak da se ovde ozbiljno radi.

Kako je izgledala saradnja sa srpskim glumcima i ekipom?

- Brzo smo našli zajednički jezik na setu, jer profesionalnost nema akcenat. U sceni sve zavisi od pogleda i tempa, a to je univerzalno. Dopalo mi se što se ovde poštuje priprema i što se zna da se velika scena gradi strpljivo. Oseti se ponos što se snima veliki projekat, ali bez sujete. To te tera da i ti budeš bolji.

Da li su fizičke scene bile zahtevne?

- Bile su zahtevne, jer Robin mora da bude u formi i kad je umoran. Trening za luk, borbe i kondiciju bio je stalni deo dana. Teško je ostati precizan kad je hladno ili mokro, a kamera traži kontinuitet. Tada shvatiš koliko su važni kaskaderi, koreografija i poverenje u partnera. Kad scena uspe, umor nestane na sekund i ostane adrenalin. I publika dobije pokret koji deluje stvarno.

Šta vam je ova uloga promenila u pogledu glume?

- Gluma mi sve više liči na vežbu pažnje i slušanja. Ranije sam mislio da su veliki trenuci najbitniji, a sada znam da sitnice nose istinu. Robin traži balans između ranjivosti i mita, i taj balans se lomi u jednoj pauzi. Ako odeš u mit, izgubiš čoveka, pa gledalac ostane hladan. Ako odeš u čoveka, izgubiš legendu, pa priča nema krila. Ova uloga me je naučila da oba mogu da žive zajedno, ali samo ako si iskren.

Koji tip serija volite da gledate i kome biste preporučili "Robina Huda"?

- Volim serije s jakom glumačkom postavom i jasnim svetom. Rado gledam istorijske sage zbog atmosfere, ali i savremene drame kad mi treba brzina. Seriju "Robin Hud" bih preporučio i fanovima akcije i onima koji vole moralne dileme. Posebno mi je drago što je "naš" Šervud sniman u Srbiji, pa će publika prepoznati prostor. Nadam se da će ljudi osetiti energiju ansambla i da će im priča delovati blisko. A kad se to desi, pobuna postane lična stvar.

Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović