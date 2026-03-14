Nova domaća serija "Izvor", koja je prošlog vikenda počela da se emituje na prvom programu RTS, privukla je odmah veliku pažnju gledalaca. Pored zanimljivog scenarija, koji potpisuju Mirko Stojković i Đorđe Milosavljević, inače i kreator serije, tu je i sjajna glumačka ekipa koja je, predvođena rediteljem Milanom Karadžićem, oživela ovu priču pred kamerom.

U glavnim ulogama su Nela Mihailović i Mima Karadžić, dok okosnicu priče čine ljubavni problemi njihovog sina Dragana. Igra ga Đorđe Kadijević, dok je u roli njegove devojke Une Tamara Dragićević.

Njenu najbolju drugaricu Lidiju igra Isidora Simijonović, koja je seriju na RTS opisala kao toplu, porodičnu, ali i uzbudljivu priču začinjenu intrigama.

Isidora Simijonović kao Lidija u seriji "Izvor"

Usputne odluke

- Uloga koju igram inspirisala me je na komediju i zabavna rešenja, jer je takav lik. Ja sam najbolja drugarica glavne junakinje, iz gradske sredine sam, prodajem kristale za balans, a uglavnom napravim neki haos. Zahvalna sam reditelju Milanu Karadžiću što mi je dao ovu priliku. Moj lik ne nosi neku težinu sa sobom, ona je tip osobe koja ide lako kroz život. I kad ima problem, ona ide impulsivno, donosi usputne odluke i snalazi se. Ona je tip prijatelja kog se pomalo stidite, ali bi vam život bio dosadan bez nje - istakla je Isidora i dodala da joj je dobro poznata dinamika grad-selo.

- U sebi nosim i jedno i drugo. Rođena sam u Beogradu, ali su mi baka i deka sa sela. Otac mi je iz Kuršumlije. Vrlo dobro poznajem i jednu i drugu sredinu. Gledala sam da nađem neku vezu između toga šta su zaista predrasude, a šta je zapravo u toj razlici između sela i grada moguće i šarmantno - opisala je Isidora.

Đorđe Kadijević u seriji "Izvor"

Sudar svetova

Glavnu mušku ulogu tumači mladi glumac Đorđe Kadijević. On kaže da Dragan, lik koji igra, ima veliki problem - balansiranje između ljubavi prema Uni, koja ne pripada mestu u kojem je odrastao, i između svoje veoma patrijarhalne i tradicionalne porodice.

- Zanimljiv je taj sudar svetova između gradske devojke i seoskog momka. Videćemo da li za njih dvoje ima budućnosti ili ne - ističe Kadijević, kom je tokom snimanja mnogo značilo što je radio sa iskusnim kolegama, poput Mime Karadžića i Nele Mihailović.

- Sa njima sam provodio najviše vremena na snimanju. Oboje su izuzetno otvoreni, osećao sam se slobodno da mogu sve da ih pitam, bili su spremni i da prihvate predloge. Baš je bilo lepo - navodi Kadijević.

Traktor kao sreća

S druge strane, Draganov najbolji drug Žare, koga glumi

Serija "Izvor"

- žudi za tim da se zaljubi! Žare radi kod Draganovog oca Obrena, kog tumači Mima Karadžić, a Radulović je otkrio da je tokom snimanja serije naučio da vozi traktor.

- Kada su me pozvali za seriju, pitali su me da li znam da vozim traktor. Odgovorio sam potvrdno, iako nisam znao. Kad sam seo, krenuo sam brzinski da učim, a onda mi je Mima rekao: "Ajde, to ti je lako, ja sam u vojsci tenk vozio" - ispričao je Radulović.

U seriji igraju i Teodora Dragićević, Sloboda Mićalović, Aleksandar Đurica...

Kurir.rs / TV Ekran