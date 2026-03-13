Britanska glumica Đing Lusi i u drugoj sezoni serije "Noćni let" tumači lik detektivke Hane Li. Nove epizode emituju se od 18. februara na HBO Max striming platformi i donose zanimljiv zaplet - glavna junakinja uvučena je u smrtonosnu zaveru, koja povezuje ubistvo na Hitrou, blokiranu američku ambasadu i vladin avion opremljen bombom.

Dok nemilosrdni ubica Fox eliminiše ključne svedoke povezane s katastrofom aviona D-300, Hana udružuje snage sa šefom sigurnosti ambasade Klejom Brodijem kako bi razotkrila istinu koju moćni igrači pokušavaju da sakriju.

Zašto je prva sezona bila toliko uspešna?

- Bila je drugačija od onoga na šta su ljudi navikli. Agata Kristi u avionu, što je veoma ambiciozno. Produkcijski i narativno bila je na nivou onoga što publika obično viđa u američkim serijama koje se emituju na britanskoj televiziji nedeljom uveče.

Kakve ste reakcije dobili?

- Izuzetno pozitivne. A kako mi je to bio prvi put da nosim glavnu ulogu, zaista mi je mnogo značilo. Mnogo smo radili i uživali u snimanju prve sezone, pa je ovako lep prijem kod publike bio kao nagrada.

Kako ste se osećali vraćajući se ulozi Hane?

- Bila sam presrećna i oduševljena. Nadala sam se nastavku nakon prve sezone, ali sam isto tako govorila da treba da se vratimo seriji samo ako postoji priča, ne po svaku cenu. Kada mi je Bad Volf predstavio koncept za drugu sezonu, jedva sam čekala da vidim kako će se razvijati. I bila je ovo još jedna uzbudljiva avantura sa fantastičnom ekipom i prilika da dalje razvijam lik koji volim, što je san svakog glumca.

Kakav slučaj sada istražuje Hana?

- Na početku deluje kao prilično jednostavan: diplomatski kurir koji se vraća iz Amerike pronađen je mrtav u muškom toaletu na Hitrouu. Hanu pozivaju, i to baš na njen rođendan, jer je radoholičarka, da istraži slučaj i tada upoznaje Brodija, kog igra Martin Kompston, a koji sumnja da je reč o ubistvu.

Đing Lusi Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited

Njih dvoje se odranije poznaju?

- Zajedno su pohađali policijsku akademiju i bili partneri. Brodi nosi svoje demone, a njegovo ponašanje je znatno uticalo na Hanu. Kada je bez objašnjenja nestao iz njenog života, Hana je verovala da ju je to profesionalno usporilo. Nije očekivala da će ga ponovo videti, a onda se iznenada pojavio.

Da li ste uživali radeći s Martinom?

- Bilo je zabavno imati drugačiju dinamiku sa muškim partnerom u priči. Pogotovo što imaju zajedničku prošlost, sličnih su godina i imaju sjajan smisao za humor. Već sam bila veliki fan njegovog rada i mnogo sam naučila od njega.

Šta pokreće Hanu?

- Ima veoma snažan moralni kompas i nepogrešiv osećaj kada neko ne govori istinu. Kada oseti da neko nešto skriva, to je čini još radoznalijom. Ona je neumorni tragač za istinom i pravdom. U prvoj epizodi šef joj kaže da ode na Hitrou da pregleda snimke, ali ona odlučuje da odgovore nađe u američkoj ambasadi. Ide pravo u haos, za razliku od Brodija, koji od njega beži.

Uloga je fizički zahtevna. Da li ste trenirali?

- Volela bih da sam bila spremnija, ali me je lenjost sprečila. Hana u ovoj sezoni gotovo nikada ne sedi, za razliku od prve, gde je prve dve nedelje uglavnom sedela.

Da li su scene borbe bile zabavne za snimanje?

- One su mi omiljene. Imamo trening sa kaskaderima i sjajan tim, koji čini da izgledamo odlično. Jedina zamerka je što se brzo završe, adrenalin je ogroman. Ja bih da još traje, dok je reditelj govorio da čuvam energiju. Volim te scene, jer ponekad, uz mnogo dijaloga, prija samo kretanje, kao ples, samo malo nasilniji.

Imate li sličnosti sa Hanom?

- Da, obe smo uporne kao pas koji ne pušta kost. Kada nešto odlučim, mora odmah da se desi, još juče. I veoma sam nestrpljiva, pa se po tome prepoznajem u njoj. Verovatno su me zato i izabrali.

Gledate li seriju?

- Naravno. Moji roditelji su prošle godine organizovali gledanje sa prijateljima, spremili su i hranu. Bilo je zabavno slušati njihove teorije, a sve su bile pogrešne! Nadam se da ćemo to pretvoriti u porodičnu tradiciju. Možda to znači da su konačno prihvatili što nisam postala advokat.

Zašto bi publika trebalo da gleda seriju?

- Ako volite uzbudljiv, brz i adrenalinski svet bez granica, uključite se. Ekipa iz prve sezone sada je kao porodica i divno smo se proveli snimajući, posebno ohrabreni ljubavlju publike. Nadam se da će se naše strast i radost osetiti i da će gledaoci uživati jednako kao i mi tokom snimanja.

