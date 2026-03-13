98. dodela Oskara: Iznenađenja i kontroverze uoči ceremonije
Dolbi Teatar u Los Anđelesu će 16. marta ugostiti najveće holivudske zvezde na 98. Dodeli Oskara, ali nominacije su već izazvale brojne reakcije među fanovima i kritičarima.
“Wicked: For Good” izostavljen iz nominacija
Nastavak muzičkog hita "Wicked: For Good" doživeo je potpuni izostanak sa liste nominovanih, što je iznenadilo mnoge, s obzirom na uspeh prvog filma, Wicked, koji je osvojio više nominacija i nagrada.
Rekordnih 16 nominacija za horor “Sinners”
S druge strane, horor film Sinners postavio je novi rekord sa 16 nominacija, nadmašivši prethodne rekorde filmova Titani i La La Lend. Ovo je iznenađujuće jer horor filmovi tradicionalno imaju problema sa priznanjem od strane Akademije, što može signalizirati promenu u ukusima i veću otvorenost Akademije prema žanrovskim filmovima.
Izostanak visokoprofilnih glumaca
Među najviše komentarisanim izostancima su Pola Meskala i Emili Blant, koji su mnogi predviđali kao nominovane za uloge u filmovima Hamnet i The Smashing Machine. Obojica su dobili odlične kritike tokom sezone nagrada, pa je njihovo izostavljanje dodatno iznenadilo publiku.
Dinamika nominacija
Ovi izostanci ponovo pokreću debatu o nepredvidivosti nominacija za Oskara i kompleksnim faktorima koji utiču na glasanje članova Akademije. Čak i visoko hvaljene izvedbe etabliranih glumaca ne garantuju mesto na finalnoj listi zbog jake konkurencije i subjektivnih preferencija glasača.
Sve u svemu, 98. Oskari obećava napetu trku i zanimljive odluke Akademije, dok fanovi i kritičari s nestrpljenjem iščekuju večernju ceremoniju.