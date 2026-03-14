Slušaj vest

Nedavno se navršilo tačno 10 godina otkako nas je napustio legendarni glumac Dragan Gaga Nikolić, a samo dve godine kasnije preminula je njegova supruga i glumica, čuvena Milena Dravić. O njihovoj filmskoj ljubavi i danas se priča, a privatan život je oduvek intrigirao javnost. Komšije slavnog para su nedavno otkrile detalje i govorile o njihovim poslednjim danima.

Milena i Gaga su živeli na Vračaru, a na samom ulazu i dalje stoje dve ploče u znak sećanja na njih, sa natpisom "Ovde su živeli Dragoslav Gaga Nikolić i Milena Dravić kralj i kraljica glume i ljubav i umetnost Beograda", prenosi Blic.

U galeriji pogledajte fotografije s desetogodišnjeg pomena Draganu Nikoliću:

1/10 Vidi galeriju 10 godina od smrti Dragana Nikolića, na Novom groblju u Beogradu održan je pomen. Foto: Kurir/M.F.

Na interfonu ne piše nijedno prezime, ali na sandučetu i dalje stoji "Nikolić - Dravić". Komšija Žika, koji stanuje u toj zgradi, rekao je tada da stan povremeno posećuje Milenina bratanica, ali da u njemu niko ne stanuje.

- Tu je Milenina bratanica, ona je nasledila stan. Ona ima obavezu i prema ocu, ona obilazi stan, ali retko se viđamo. Poznavao sam ih skoro 40 godina. Mi smo bili prilično bliski, imali smo korektan komšijski odnos. Dok su bili angažovani na glumi imali su manje vremena, ali kasnije, kada su se razboleli, ona smo se više družili. Našli smo se jedni drugima.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda lokal u kom je Dragan Nikolić najviše voleo da sedi:

1/6 Vidi galeriju Lokal i sto gde je Dragan Nikolić stalno sedeo Foto: Kurir

Žika je istakao i da su se Milena i Gaga do poslednjeg trenutka trudili da, uprkos bolesti, budu pozitivni.

U galeriji pogledajte fotografije Dragana Nikolića iz mladosti:

1/5 Vidi galeriju Dragan Nikolić Foto: Fonet, printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

- Trudili su se da zadrže vedar duh. Kada je Dragan bio u teškoj situaciji, morao je da se stavi u stolicu i ja sam mu pomagao da ustane da ode kod lekara... Nisu bili u panici. Doživljavali su smrt kao najobičniju stvar koja sledi. Jedino je Mileni smetalo. Nije želela da u javnost daje priču o zdravstvenom stanju i da daje intervjue za novine. Draganovi roditelji su takođe ovde stanovali, kada su oni umrli, imali su kućne pomoćnice koje su ih obilazile, ali oboje su umrli u bolnici. Mi komšije ih često spominjemo, u razgovoru pričamo dosta o našim anegdotama. Svi ih pamtimo kao vrlo korektne ljude i komšije koje su uvek bile spremne da pomognu. Šta god da je trebalo oko zgrade, popravke... Uvek su bili tu da se to uradi kako treba.

U galeriji pogledajte fotografije Dragana Nikolića i Milene Dravić:

1/12 Vidi galeriju Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Petar đorđević, Printscreen/RTS

Komšinica iz susednog ulaza rekla je da Milenu poznaje još iz školskih dana.

- Gagu i Milenu ću pamtiti kao nevidljive ljude. Sa Milenom sam išla u gimnaziju zajedno i uvek je bila omiljena u društvu. Bila je jako duhovita i lepa i svi su uvek želeli da budu u njenoj blizini. Kasnije, kada su stekli ogromnu popularnost, i dalje su i ona i Gaga ostali prizemni. Živeli su na potkrovlju u blizini kutije za lift i nije im smetala ta buka, nikada se nisu žalili, uvek su bili prvi za popravke... Nisu voleli puno da se druže sa komšilukom, ali bili su jako ljubazni - rekla je gospođa.

(Kurir.rs/ Blic)

Video: Lokal i sto gde je Dragan Nikolić stalno sedeo