da li ste znali

Slušaj vest

Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić, ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji i televiziji. Ipak, malo ko zna da ime po kom ga je publika decenijama prepoznavala zapravo nije bilo njegovo pravo.

Kako je popularni Gaga tokom života brižljivo čuvao svoju privatnost, mnogi zanimljivi detalji iz njegove biografije godinama su ostali nepoznati široj javnosti, poput imena koje se nalazilo samo u njegovim ličnim dokumentima.

U galeriji pogledajte fotografije Dragana Nikolića i Milene Dravić:

1/12 Vidi galeriju Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Petar đorđević, Printscreen/RTS

Pravo ime legendarnog glumca nije Dragan, već Dragoslav, kako je i potpisan u svom prvom filmu "Pravo stanje stvari" iz 1964. godine.

Interesantno je da ga je javnost upoznala kao Dragana zahvaljujući neobičnoj grešci koja se pojavila na odjavnoj špici jedne serije.

Dragan Nikolić u filmu Mlad i zdrav kao ruža Foto: printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

- Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan - otkrio je glumac svojevremeno, prenosi Mondo.

Dragoslav je postao Dragan greškom, kad su mu na kraju televizijske serije "Dovoljno je ćutati" za ulogu iz 1965. godine napisali Dragan umesto Dragoslav, a kasnije pod tim imenom stekao široku popularnost.

Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Printscreen/RTS

Doajen srpskog glumišta

Dragoslav Dragan Nikolić rođen je 20. avgusta 1943. godine u Beogradu. Odrastao na Crvenom krstu, vrlo brzo je postao autentični nosilac prepoznatljivog beogradskog duha. Nakon završenih studija na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, svoju briljantnu karijeru započeo je sredinom šezdesetih godina prošlog veka.

Njegov filmski debi u ostvarenju "Pravo stanje stvari" (1964) bio je samo uvertira u ono što će uslediti. Ulogom Džimija Barke u kultnom filmu "Kad budem mrtav i beo" Živojina Pavlovića upisao se u istoriju jugoslovenske kinematografije, a status ikone zacementirao je rolama koje su formirale generacije.

Dragan Nikolić u filmu Nacionalna klasa Foto: Printscreen

Gledaoci će ga večno pamtiti kao neustrašivog Prleta u seriji "Otpisani", neponovljivog Flojda u "Nacionalnoj klasi", šarmera Popaja u "Balkan ekspresu", Vlah-Aliju u "Banović Strahinji", ali i kao Urketa u "Poslednjem krugu u Monci". Njegov rad u pozorištu, posebno u Ateljeu 212, ostavio je podjednako dubok trag.

U galeriji pogledajte fotografije s desetogodišnjeg pomena Draganu Nikoliću:

1/10 Vidi galeriju 10 godina od smrti Dragana Nikolića, na Novom groblju u Beogradu održan je pomen. Foto: Kurir/M.F.

Ipak, ono što je Dragana Nikolića činilo velikanom nije bio samo njegov raskošni talenat, već njegovo istinsko gospodstvo. Bio je nenametljiv, a uvek prisutan; autentičan beogradski mangup sa manirima pravog aristokrate. Njegov život obeležila je i velika, vanvremenska ljubav sa suprugom i proslavljenom glumicom Milenom Dravić, pored koje danas i počiva.

Kako se moglo čuti među prijateljima koji su se na poziv Verice, bratanice Milene Dravić, okupili pre nekoliko dana na Novom groblju, Dragan Nikolić možda nije fizički prisutan već deset godina, ali njegov duh i dalje živi kroz njegove filmove, njegove anegdote i kroz svako pominjanje reči šmeker, čiji je on bio apsolutni i večiti sinonim. Legende ne umiru, one samo prelaze u nezaborav.