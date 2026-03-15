Objavljeni su dobitnici 46. dodele nagrada Zlatna malina, poznatih kao svojevrsni "anti-Oskar", koji se dodeljuje najlošijim filmskim ostvarenjima u prethodnoj godini. Ove godine jedan film se posebno izdvojio.

Film "War of the Worlds" odneo je najviše "nagrada", uključujući one za najgori film, najgori rimejk, najgori scenario i najgoreg reditelja. Kritike nije izbegao ni reper i glumac Ajs Kjub, koji je za ulogu u ovom ostvarenju proglašen najgorim glumcem. Film je ukupno imao šest nominacija, a jedina kategorija u kojoj nije "pobedio" bila je ona za najgoru kombinaciju na ekranu.

Inače, ovaj film zauzima 76. poziciju među najgorim filmovima svih vremena prema sajtu Rotten Tomatoes.

Što se tiče ostalih "dobitnika", nagradu za najgoru kombinaciju na ekranu odneli su kompjuterski generisani patuljci iz Diznijeve igrane verzije filma "Snow White", koji su istovremeno proglašeni i najgorim sporednim glumcima.

U kategoriji najgore glavne glumice Zlatnu malinu dobila je Rebel Vilson za ulogu u filmu "Bride Hard". Među sporednim glumicama "titulu" najgore ponela je Skralet Rouz Stalon za ulogu u neobičnom vesternu "Gunslingers".

S druge strane, posebna "Nagrada za iskupljenje" pripala je glumici Kejt Hadson za ulogu u filmu "Song Sung Blue". Ovo priznanje dodeljuje se glumcima koji su ranije bili nominovani ili su osvojili Zlatnu malinu, ali su kasnije ulogom uspeli da poprave svoj filmski ugled, prenosi 24sata.hr.

