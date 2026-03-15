Polako se još sleže prašina oko uspeha filma "Megdan", a Aleksa Balaševićveć korača ka novom, još izazovnijem projektu – filmu "Nevernik". U iskrenom razgovoru za Klix.ba, mladi producent se osvrnuo na neverovatan uspeh koji je postigao plasmanom na svetske platforme poput HBO i Amazona, ali je i po prvi put, gotovo usputno, ali veoma emotivno, otkrio najlepše vesti iz privatnog života.

Govoreći o budućnosti i svetu koji ostavljamo novim generacijama, Balašević je potvrdio da će porodica uskoro postati bogatija za još jednog člana.

- "Megdan" je imao dobru gledanost u regionu i to ne samo na prostorima bivše Jugoslavije i u gradovima gde je naša dijaspora, već i u Rumuniji i Moldaviji, gde se dobar film snimao. Vrhunac "Megdana" i ono što ga čini realno uspešnim je što se nalazi trenutno i na HBO i na Amazon Prajmu, što sa prvim filmom mislim da je malo ko dostigao. ’Nevernik’ će imati na početku posebnu publiku. Koliko će je biti, ne znam, ali posle prvih nedelja projekcija, očekujemo da će osvojiti svu publiku. Činjenica je da film koji se bavi periodom kraja osamdesetih i početka devedesetih mnogo više zanima ljude koji su to proživeli, starije, ali isto tako, mladi moraju da budu najveća ciljna grupa jer je poruka filma neophodna. Razgovarajući sa dosadašnjim distributerom, ’Nevernik’ mora barem pet puta da bude gledaniji od "Megdana"- naveo je on.

S obzirom na tematiku koja se tiče rata, bosanske novinare je zanimalo da li je spreman na moguće negativne reakcije.

- Ja, kao i svaki Balašević, uskoro i moj sin, nikada nisam imao problema ni sa Hrvatima ni sa Bošnjacima ni sa Srbima ni sa Albancima ni sa Rusima, a ni sa Ukrajincima. Imao sam problema samo sa budalama. Isto tako, ja kao Balašević, spreman sam na negativne reakcije i kad otvaram poslastičarnicu, a kamoli sa ovakvim filmom i temom koju svako normalan gura pod tepih. Mislim da neće biti negativnih reakcija. Priča je pre svega fiktivna, poenta je lekovita, a i ako bude negativnih reakcija, voleo bih da imena istih tih budu podebljana nekom upadljivom bojom da znamo s kim imamo posla svi mi… Ljudi - zaključio je Aleksa.

Ljubavna priča Alekse i njegove supruge Nikoline podseća na najlepše stihove koje je njegov otac, legendarni Đorđe, nekada pevao. Upoznali su se još u ranim dvadesetim godinama, a Aleksa je često isticao da je Nikolina bila njegova mirna luka i podrška u svim poslovnim i životnim izazovima. Njihova romansa krunisana je nesvakidašnjom i bajkovitom prošidbom u Nazaretu, a potom i venčanjem koje je ujedinilo porodicu u radosti.

Pre četiri godine, dom Balaševića postao je bogatiji za ćerku Veru, koja je svoje ime dobila kao simbol nade i tradicije. Danas, dok mala Vera odrasta okružena ljubavlju, vest da će uskoro dobiti brata dolazi kao najlepši nastavak porodične bajke koju Aleksa i Nikolina pažljivo grade na dve adrese u Novom Sadu i Sloveniji, daleko od skandala, a u znaku umetnosti i zajedništva.

