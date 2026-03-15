Slušaj vest

Pre gotovo osam godina, 4. aprila 2018, na sceni "Danilo Bata Stojković", igrom šest likova oživela je priča iz romana "Osama" Vladimira Kecmanovića. Predstava pod rediteljskim vođstvom Darka Bajića, koji je uz Kostu Peševskog radio i dramatizaciju, tog aprila je premijerno izvedena uz ovacije koje ne jenjavaju skoro čitavu deceniju. "Osama-Kasaba u Njujorku" će 16. marta biti izvedena 150. put pred publikom Zvezdara teatra, koja se ovoj predstavi vraća i po nekoliko puta!

Foto: Stefan Vacić

Autorsku ekipu predstave čine Vladimir Kecmanović, autori dramatizacije Darko Bajić, Kosta Peševski, scenograf Vesna Popović, kostimograf Dragica Laušević i kompozitor Dejan Pejović. U predstavi igraju: Radovan Vujović, Jovan Jovanović, Iva Ilinčić, Branko Janković, Isidora Simijonović i Amar Ćorović.

- Roman "Osama" Vladimira Kecmanovića, sigurno jedan od najboljih srpskih romana poslednjih decenija, bio je veliki izazov, da ga dramatizujem, adaptiram i postavim na scenu. Moja ideja da izaberem glumce koji su imali lična životna iskustva u multietničkim sredinama, a rat su doživeli kroz priču svojih roditelja, bila je od ključnog značaja za verodostojnost i ubedljivost predstave. Tako je nastala "Osama- Kasaba u Njujorku", koja kroz duhovitu priču nestašne mladosti odvodi junake u tragediju ratne drame. Rane građanskog sukoba, koje nikada ne zarastaju, nas putem katarze vode do pročišćenja duše i vraćaju nas u prošlost zajedničkog bezbrižnog života. Ova predstava ima misiju da naše različitosti ponovo spaja i poštuje stvarajući neiscrpnu inspiraciju suživota različitih kultura i običaja. "Osama" nas opominje da se nikada ne zatvaramo u geto nacionalizma. "Osama- Kasaba u Njujorku" nastavlja da plovi u budućnost, a gledaoci koji svaku predstavu, ustajući sa svojih sedišta ispraćaju burnim aplauzom, ne kriju emocije. Ni osmehe ni suze. Znači da nam veruju i osećaju da su naša iskustva i različitosti stvorili neprocenjivu vrednost. Možda to najbolje pokazuju sada iskusni mladi glumci koji s velikom energijom i ljubavlju čuvaju "Osamu" i prenose duh humanosti i slobode izbora u budućnost, čiji su oni tvorci - kaže povodom jubileja reditelj Darko Bajić.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Glumica Iva Ilinčić u predstavi tumači lik Milice, ali iz dva perioda - studentskih dana i Milicu kao zrelu ženu i majku. Iva se osvrnula na prethodnih osam godina igranja ovog komada, objašnjavajući koji lik Milice joj je danas bliži.

- Sve bliže sam Milici, koja postaje zrela žena. I kad sam bila studentkinja i dobila ovu ulogu, nisam ni mogla da pretpostavim u kom smeru će se to razviti, nisam mogla ni da razumem Milicu, koju igram u drugoj polovini predstave tada. Sada, što sam starija, sve je više razumem i mogu da pravdam njen lik. Jako mi je emotivan ovaj jubilej. Želim nam da igramo minimum još toliko i da "Osama", koja je za mene sinonim za sigurnost i porodicu za sve ove godine, to i ostane - priča Iva.

Foto: Jakov Simović

Ivin partner na sceni, Jovan Jovanović, prenosi nam svoje utiske o periodu u kom je profesionalno i lično kroz ovu predstavu stasavao i sazrevao.

- Tokom ovih osam godina menjao se Jovan. Sumnjao, čekao, radio, padao, rastao. Murat i predstava "Osama" uvek su bili tu kao neko pomagalo koje me navodilo na misao da ipak taj čitav put vredi. I vredi - ističe Jovan.

Foto: Jakov Simović

O tome koji deo predstave posle 150. izvođenja najviše voli da igra, glumac Branko Janković, koji tumači lik Munira, kaže:

-To je deo gde je ljubav iznad ljudi, gde ljubav pobeđuje svu malograđanštinu i alavost, a to je scena prosidbe. To kratko traje jer đavo i dalje nastavlja da upravlja po svom.

Foto: Damir Dervišagić



Vladimir Kecmanović, autor romana "Osama", po kom je rađena predstava, osvrnuo se na njeno jubilarno izvođenje.

- Predstava "Osama" za mene ima poseban značaj ne samo zato što je reč o sjajnoj adaptaciji romana koji mi mnogo znači nego i zato što me za njenu premijeru vezuju lične uspomene. Srećan nam jubilej - zaključio je Kecmanović.

Vujović umesto Kuzmanovića: Moj lik publiku asocira na jedno lepše vreme

Glumca Radovana Rašu Vujovića, koji je ulozi pripovedača od pre godinu dana zamenio Andriju Kuzmanovića, pitali smo zašto publika toliko voli ovaj lik.

Foto: Nikola Vukelić



- Čini mi se da pripovedač publiku asocira na jedno prošlo vreme u kome su stvari bile lakše, lepše, jednostavnije, veselije, naivnije... I da zbog toga ona voli njegovu toplinu, prostodušnost, iskrenost, ljubav koju nosi u sebi i radost prema životu, i to sve spakovano u jednu nonšalanciju i neozbiljnost - izjavio je Vujović.

