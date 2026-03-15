Dodela 98. Oskara: "Grešnici" žele da ispišu istoriju, ova glumica je već viđena pobednica, a hoće li Timoti Šalame ostati bez nagrade zbog skandalozne izjave?
98. dodela filmskih nagrada Oskar održava se večeras u Dolbi teatru u ponoć prema našem vremenu. Ceremoniju će kao i prethodne godine voditi Konan O Brajen.
Poznati blistaju na crvenom tepihu
U Dolbi teatru večeras se održava 98. dodela prestižnih filmskih nagrada Oskar. Brojne poznate ličnosti počele su da pristužu na crveni tepih koji odiše glamuroznim toaletama.
Mek Kena Grejs pojavila se u roze haljini princeza kroja te donela dašak bajkovitosti.
Rouz Bern i Bobi Kanavale već su izazvali oduševljenje javnosti na društvenim mrežama
Među prvim zvanicama koje su prošetale crvenim tepihom došao je i Kiran Kalkin
Hajdi Klum zablistala je u elegantnoj haljini koja je naglašavala njene obline, ništa manje od nje nismo ni očekivali.
Kako izgleda Dolbi teatar
Dolbi teatar se nalazi na poznatom Holivud bulevaru u Los Anđelesu, unutar kompleksa Ovation Hollywood. Dvorana može da primi oko 3.300 gledalaca.
Dodela Oskara svake godine okuplja najveće zvezde svetske filmske industrije, ali osim glamura na crvenom tepihu, mnoge zanima i mesto na kom se sve odvija. Reč je o Dolbi teatru u Holivudu, jednom od najpoznatijih pozorišno-događajnih prostora na svetu i zvaničnom domu Oskara već više od dve decenije.
Scena je jedna od najvećih u Sjedinjenim Američkim Državama – široka je oko 34 metra, dok joj dubina doseže gotovo 18 metara, što omogućuje spektakularne scenografije, orkestar i brojne izvođače koji svake godine učestvuju u ceremoniji.
Kada i gde gledati dodelu?
98. po redu dodela Oskara održaće se 15. marta. Prenos same ceremonije započinje u 19 sati po istočnoameričkom vremenu (ET), dok zvanični program s crvenog tepiha kreće pola sata ranije, u 18:30. Prema našem vremenu, ceremonija počinje u noći s nedelje na ponedeljak: prenos crvenog tepiha počinje oko 00:30 sati (ponedeljak, 16. marta), a svečana dodela počinje u 01:00 sat ujutro (ponedeljak, 16. marta). RTS svake godine prenosi dodelu Oskara. Prenos dodele Oskara moći ćete uživo da pratite na našem blogu.