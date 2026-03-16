Nakon velikog uspeha filma "Saučesnici", na male ekrane Superstara dolazi i istoimena serija, koja donosi psihološku i socijalnu dramu sa elementima trilera.

Priča prati Sofiju i Branka čiji se idilični život naglo menja nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali.

Brankov uticaj u malom gradu u Srbiji pomaže im da se izvuku bez posledica, ali Sofiji je sve teže da prihvati takvu realnost, a savest koja ih oboje progoni odraziće se na njihov dalji odnos i dovesti do niza neočekivanih događaja.

Atmosfera serije, sudeći po trejleru, donosi atmosferu skandinavskog noara, a reditelj Marko Novaković za Euronews Srbija kaže da je većina scena snimana u Užicu.

- Serija je nešto sasvim drugačije od filma. Pojavljuju se neki novi likovi, gde se i radnja proširuje u neke nove rukavce koji su filmu ili pomenuti ili ih nema kao takvih. Scene za seriju su isključivo dopisivane za nju - izjavio Novaković gostujući na Euronews.

Motiv da napravi jedan takav film i seriju, kako kaže, bila je da predstavi priču o savesti u kojoj publika može da prepozna sebe ili mnoge ljude iz svog okruženja.

Glavne uloge tumače Zoran Cvijanović, Danica Ristovski, Anica Dobra, Milica Janevska, Nevena Nerandžić, Radovan Vujović i Zlatan Vidović, a Novaković kaže da je ponosan na to što su u ansamblu imali i glumce iz celog regiona.

- Iz Bosne i Hercegovine imamo Faketu Salihbegović Avdagić, iz Hrvatske Stojana Matavulja u jednoj genijalnoj ulozi i mladu Hanu Japundžić. A tu su iz Crne Gore Petar Novaković i makedonska glumica Sara Klimoska, koja se već pojavljivala u nekoliko produkcija u Srbiji - kaže reditelj.

Serija ima četiri epizode, od kojih će se prve dve emitovanje 14. i 15. marta, a druge dve 20. i 21. na Superstaru. Producent serije i filma je Lazar Ristovski i Zillion film.

