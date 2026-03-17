Da li ste znali?

Te 1962. godine je ovo ostvarenje ostalo u senci "Priče sa zapadne strane", koja je nagrađena kao najbolji film, ali je svakako remek-delo koje se pamti i decenijama kasnije.

U losanđeleskom Derbi teatru sinoć se održala 98. dodela Oskara, najvrednih priznanja u svetu filma, koje svake godine uručuje američka Akademija filmskih umetnosti i nauka. Iako postoji već skoro pun vek, ova nagrada je samo jednom došla u ruke nekoga s naših prostora, i to još u danima postojanja Jugoslavije, davne 1962. godine.

Tada je Oskara za najbolji kratki animirani film dobio jugoslovenski film Dušana Vukotića "Surogat" (1961), koji je širom sveta prikazivan pod nazivima The Substitute, Cypporar, Der Ersatz, Le Succēdanē, Surrogatto... U pitanju je, inače, prvi neamerički animirani film koji je dobio ovo priznanje.

Dušan Vukotić sa Oskarom koji je osvojio Foto: printscreen/youtube/Gradska RTV Podgorica

"Surogat" traje manje od deset minuta, namenjen je odraslima, a dok je Vukotić režiser i glavni animator, scenario potpisuje Rudolf Sremec.

Nastao je u Studiju za crtani film Zagreb filma u zagrebačkoj Vlaškoj ulici, a decenijama je bio zaboravljen.

Tek 2007. godine je ponovo probudilo interesovanje za Vukotićev crtani film, kada su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb film, Hrvatski filmski savez i Društvo hrvatskih filmskih reditelja osvežili sećanje na "Surogata" povodom desetogodišnjice od smrti Dušana Vukotića.

O čemu se radi u filmu "Surogat"

Devetoipominutni animirani film prati trouglastog čovečuljka kog zatičemo u svetu u kom je sve na naduvavanje.

On se nalazi na plaži, gde naduvava pumpom sve što poželi: štap za pecanje, dušek, automobil, pa čak i devojku.

Prvu ženu koju napravi odbacuje, a drugom je zadovoljan tek nakon što joj zagleda grudi i naduva ih još više. Međutim, stvari kreću po zlu jer ga žena najpre odbija, a trouglasti čovečuljak naduvava ajkulu kako bi izveo lažno spasavanje i osvojio njeno srce, samo da bi na kraju drugi muškarac uspeo da zasluži njenu ljubav.

Baš kao što je lako dobio sve što mu je zatrebalo, on na kraju sve gubi tako što jednostavno nestaje, uključujući i njega, jer mu ispadne čep i on se – izduva.

U pitanju je šaren, vedar i dinamičan animirani film satiričnog tona koji prati džez muzika kompozitora i dirigenta Tomislava Simovića, a on poziva publiku da preispita način na koji gleda na svet i podseti se da često zaboravlja na razliku između stvarnosti i njenog virtuelnog surogata.

Na osnovu "Surogata" su, inače, osmišljeni likovi u epizodi "Simpsonovih" po imenu "Krastija otkazuju", za crtani "Radnik i parazit" koji se prikazuje u njoj. Met Groening, jedan od autora kultnih "Simpsonovih", rekao je svojevremeno da mu je "Radnik i parazit" među omiljenim trenucima čuvene animirane serije.

