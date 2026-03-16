Publika na nogama nakon predstave Jasmin Vardimon!
Sinoć je u Srpskom narodnom pozorištu izvedena predstava „Sada“ britanske koreografkinje Jasmin Vardimon, a u okviru 23. Beogradskog festivala igre. Publika je dugim i gromoglasnim aplauzom, na nogama ispratila umetnike i komad koji je uspeo da spoji nove tehnologije i savremenu igru čineći jedno pravo vizuelno čudo.
Jasmin Vardimon ovim komadom istražuje našu percepciju sadašnjeg trenutka, i različita razumevanja stvari usled drugačijeg ugla posmatranja. Njenih sedam igrača, svojim telima kreiraju neverovatne prizore, podsećajući gledaoca da se trenutak koji živimo nikada neće vratiti.
Predstava „Sada“ britanske koreografkinje Jasmin Vardimon Foto: Duško Vukić
Beogardski festival igre je prvi put predstavio rad Jasmin Vardimon pre 16 godina, kada je njena londonska trupa bila na svom početku.
