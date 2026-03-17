Pre nego što se svakog januara objavi spisak nominovanih za Oskara, iza kulisa se odvija složen proces odabira filmova koji zaslužuju tu čast. Sužavanje stotina filmova na tek nekolicinu nominovanih veliki je izazov s kojim se članovi najprestižnije holivudske organizacije suočavaju svake godine.

Akademija filmskih umetnosti i nauka dodeljuje nagrade Oskar od 1929. godine, a s vremenom je proces postajao sve stroži, s više krugova glasanja koji odlučuju o finalistima u više od 20 kategorija.

Glasanje za nominacije za 98. dodelu Oskara započelo je u novembru 2025, a nominovani su objavljeni 22. januara. Završno glasanje otvoreno je 26. februara i zatvoreno 5. marta, samo deset dana uoči sinoćne ceremonije.

Koji su uslovi za nominaciju

Iako neke kategorije imaju posebne uslove, svi filmovi moraju da zadovolje temeljne kriterijume kako bi uopšte ušli u razmatranje. Prema zvaničnim pravilima, film mora da ima barem sedmodnevno prikazivanje u bioskopima u jednom od kvalifikovanih američkih gradova između 1. januara i 31. decembra te godine.

Majkl B. Džordan prima Oskara 2026 za najboljeg glavnog glumca za film „Grešnici" (Sinners)

Takođe, film mora da traje duže od 40 minuta, osim ako nije drugačije navedeno za pojedinu kategoriju. Filmovi koji su svoju premijeru imali van bioskopa, na primer na televiziji ili internetu, ne mogu da budu nominirani.

Kako se biraju nominacije

Nakon što prođe rok za prijave, započinje proces glasanja za nominacije. Prvo se u decembru održava preliminarno glasanje za sve kategorije, a nakon zatvaranja tog kruga objavljuju se takozvane uže liste. Akademija je u decembru 2025. objavila uže liste za 12 kategorija.

Nedeljama nakon toga započinje zvanično glasanje za nominacije. Ono se obično odvija sredinom januara i traje četiri dana, a imena nominovanih objavljuju se uživo odmah nakon zatvaranja glasanja.

Koliko je nominovanih po kategoriji

Većina kategorija za Oskara ima pet nominovanih, ali kategorija za najbolji film može da ima do deset. Uz dugogodišnje 24 takmičarske kategorije, Akademija uvodi i nove. Odbor guvernera Akademije objavio je 2024. da će se nagrada za postignuće u kastingu uvesti na 98. dodeli Oskara 2026, dok će nagrada za postignuće u kaskaderskom dizajnu uslediti na 100. ceremoniji, 2027. godine.

Kasandra Kulukundis osvaja istorijsku nagradu Oskar za najbolju glumačku postavnu ulogu 2026. godine

Ko glasa za Oskare

Samo članovi Akademije filmskih umetnosti i nauka mogu da glasaju za nominacije za Oskara, ali čak ni oni ne mogu da glasaju u svakoj kategoriji. Akademija ima 20 ogranaka, od kojih svaki predstavlja različitu disciplinu unutar filmske industrije, poput glumaca, reditelja, scenarista, producenata i montažera.

Osim za najbolji film, najbolji kratki animirani film i najbolji međunarodni dugometražni film, članovi smeju da glasaju samo unutar svog područja stručnosti. Ipak, ovo ograničenje se odnosi samo na nominacije. Kada dođe vreme za odabir pobednika, svi članovi Akademije s pravom glasa mogu da glasaju u svim kategorijama.

Moraju li glasači da pogledaju sve filmove

Neke kategorije - poput najboljeg kratkog animiranog filma, najboljeg međunarodnog dugometražnog filma i najboljeg kratkog igranog filma - zahtevaju od članova koji glasaju u drugom krugu za nominacije da pogledaju sve filmove s uže liste. To pravilo je u aprilu 2025. prošireno i na glasanje za pobednike.

Akademija je objavila da su članovi odsad obavezni da pogledaju svaki nominovani film u kategoriji kako bi mogli da glasaju u završnom krugu. Dodela Oskara 2026 je prva na kojoj se ovo pravilo primenjuje.

