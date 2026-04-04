Serijal "Žikina dinastija" decenijama važi za jedan od najgledanijih i najomiljenijih filmskih projekata na prostoru bivše Jugoslavije. Rečenice iz filmova i danas se prepričavaju, a likovi Žike i Milana ostali su upamćeni kao jedni od najduhovitijih tandema domaće kinematografije.

Glumci koji su igrali u ovom serijalu ostavili su snažan trag u domaćoj kulturi, a publiku često zanima i njihov privatni život. Jedan od njih bio je i legendarni Marko Todorović, koga su generacije gledalaca zavolele upravo kroz ovu ulogu.

Malo ko, međutim, zna da je poznati glumac u privatnom životu imao samo jedno dete, ćerku koja je, iako nije postala glumica, ipak ostala blisko vezana za svet umetnosti.

Svetlana Lana Cvijanović

Ćerka koja je izabrala drugačiji put

Ćerka Marka Todorovića, Svetlana-Lana Todorović, nije krenula očevim glumačkim putem. Ipak, svoju karijeru izgradila je u istoj umetničkoj sferi. Po zanimanju je diplomirani kostimograf i dugi niz godina radi u pozorištu, gde učestvuje u stvaranju vizuelnog identiteta predstava kroz kostim. Pored rada na scenama, angažovana je i u obrazovanju mladih umetnika. Lana predaje na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde svoje znanje i iskustvo prenosi novim generacijama studenata.

Ljubav sa poznatim glumcem

Iako o svom privatnom životu retko govori, poznato je da se pre više decenija udala za poznatog glumca Zoran Cvijanović. Zanimljivo je da je Cvijanović bio mlađi kolega njenog oca, što je njihovoj ljubavnoj priči dalo dodatnu zanimljivost.

Umetnički par godinama neguje privatnost, pa se zajedno retko pojavljuju u javnosti, zbog čega su njihove zajedničke fotografije veoma retke.

Kada supružnici rade zajedno

Svetlana-Lana Todorović je jednom prilikom govorila o iskustvu rada sa sopstvenim mužem, koje, kako kaže, ume da bude pomalo neobično.

"Čudno je kada se radi sa mužem. Ponekad se malo pomešaju privatne i poslovne stvari", rekla je ona.

Kako je dodala, saradnja sa Zoranom Cvijanovićem uglavnom protiče bez problema.

"Zorana nije teško obući. Sve što sam mu ponudila prihvatio je", objasnila je uz osmeh.

Ipak, priznaje da je ponekad bilo izazova tokom priprema za predstave, prenosi "Nova.rs".

"Jedino je bilo teško nagovoriti ga da se obrije i obuče sve delove kostima na generalnim probama."

Porodica koja neguje umetnost

Iako nije izabrala glumu, ćerka Marka Todorovića ostala je deo umetničkog sveta i nastavila da doprinosi pozorištu i kulturi na svoj način.

Njena karijera pokazuje da umetničko nasleđe u ovoj porodici nije nestalo, već je samo dobilo drugačiji oblik – iza scene, kroz kostim, scenografiju i rad sa mladim talentima.

