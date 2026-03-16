Slušaj vest

Dobitnik nagrade "Bojan Stupica" za 2025. godinu je Tomi Janežič za režiju autorske predstave "1981", u produkciji Novosadskog pozorišta, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije. U konkurenciji su bile predstave premijerno izvedene u periodu od 1. aprila 2024. do 31. marta 2025, a za nagradu je bilo predloženo 10 reditelja. Žiri Udruženja dramskih umetnika Srbije, kog su činili Milena Predić (predsednica), Slavenko Saletović i Miloš Lolić, jednoglasnu odluku o laureatu doneo je na sastanku održanom 13. marta.

Nagrada "Bojan Stupica", koja se dodeljuje od 1971. godine, sastoji se od bronzane plakete s likom Bojana Stupice, koja je rad akademskog vajara Stevana Bodnarova, unikatne diplome na pergamentu, rad akademskog slikara i scenografa Geroslava Zarića, i novčanog iznosa. Datum svečanog uručenja nagrade biće naknadno saopšten, a Janežič je već bio laureat za "Operu za tri groša", koju je 2015. postavio u dva teatra - Zetskom domu i Srpskom narodnom pozorištu.

Na probi predstave 1981. Foto: Novosadsko pozorište

Predstava "1981" je transgeneracijska dokumentarna fikcija o novosadskoj mađarsko-srpskoj porodici, zasnovana na porodičnim pričama stvaralačkog tima. Događaji iz 1981. godine predstavljaju vrata ka mreži ljudskih sudbina koje se protežu kroz 20. vek, povezujući Novi Sad s Novom Goricom u Sloveniji, gde je reditelj odrastao, i Goricom u Italiji, nekada delom Austrougarske.

Godina 1981. obeležena je važnim događajima u Novom Sadu - otvaranjem Spensa, Mosta slobode, hotela "Novi Sad" i nove zgrade Srpskog narodnog pozorišta. To je vreme bonova za benzin, ekonomske krize i društvenih promena, dok se slušaju pesme "Moja prva ljubav" grupe Haustor i kultni album "Paket aranžman". Novi Sad je mesto lokalnih priča o švercu, malim tragedijama i svakodnevnom životu, gde se dešava i jedno venčanje koje postaje središte ove predstave.

Ovim priznanjem dosad su ovenčani i Ljubomir Draškić, Stevo Žigon, Branko Pleša, Dušan Jovanović, Ljubiša Ristić, Soja Jovanović, Nikita Milivojević, Andraš Urban, Igor Vuk Torbica, Miloš Lolić i Tatjana Mandić Rigonat.

