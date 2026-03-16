Sajam knjiga i izložba umetnosti "Art ekspo" počinju sutra i trajaće do ponedeljka, 23. marta. Najavljeno je oko 200 izlagača, među kojima je 25 novih učesnika, što, kako kažu na Novosadskom sajmu, predstavlja najveći broj do sada. Sajam knjiga donosi predstavljanja domaćih i stranih izdavača, promocije novih izdanja, susrete s piscima, kao i sajamske popuste - do 70 odsto.

Takođe, biće priređeni Sajam obrazovanja Putokazi i Sajam gejminga "NS Games&Tech Week", koji će trajati od 19. do 21. marta. U četvrtak, 19. marta, biće održan i Sajam zapošljavanja sa oko 40 kompanija koje će ponuditi oko 400 radnih mesta. Vojvođanska berza ukusa biće održana u subotu, 21. marta. Ulaz na sajam se neće naplaćivati. Radno vreme će biti od 10 do 20 časova, sem poslednjeg dana, kad će sajam biti otvoren do 16 časova.