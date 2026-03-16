Slušaj vest

Godine 2006. nastala je potresna poema po istinitom događaju, o neverovatnoj životnoj tragediji jedne srpske porodice s Kosova, monstruoznom zločinu Albanaca i oNemcu Johanu Vagneru, koji je posle transplantacije najpre sanjao do tada nepoznate mu ljude i predele, a na kraju "progovorio" srpskim srcem.

Istinita priča

Veselin Dželetović, autor romana "Srpsko srce Johanovo", nije ni slutio da će istinita priča o Nemcu Johanu Vagneru, koga je Dželetović upoznao 2004, na razvalinama srpskog groblja u jednom kosovskom selu, biti temelj za nastanak romana, kao i da će neko poželeti da upravo prema njegovoj knjizi snimi film.

Premijera filma Žetva Foto: TS Media promo

Gledaoci u Srbiji konačno će imati prilike da pogledaju film "Žetva", čija premijera je zakazana za 17. mart u Beogradu. Deset godina traje san da se ovaj roman ekranizuje, a za njega je bio zainteresovan i Nikita Mihalkov.

Nikita Mihalkov Foto: Petar Aleksić

- Mihalkovu smo predali roman kad je bio na premijeri "Sunčanice". Dobili smo informaciju da ga je pročitao za jednu noć, da mu se izuzetno dopao i da će se posle filma koji je tada snimao u Turskoj posvetiti toj temi, možda i snimiti film... Mnogo mi znači što je on to pročitao za jednu noć i shvatio o čemu se radi - izjavio je ranije Dželetović.

Veselin Dželetović Foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Žuta kuća i stradanje Srba

On je ovim romanom dobrano zagrebao po bolnoj temi trgovine organima, zloglasnoj "žutoj kući" i sveukupnom stradanju Srba koje i danas traje. Film je na kraju snimljen u režiji i po scenariju američkog autora Pola Kampfa. Produkciju filma potpisuju "TS medija" i "Bandur film", s producentom Draganom Ivanovićem na čelu.

Film je okupio i značajne međunarodne i domaće glumce: Metjua Meknaltija u ulozi Johana, poznatog po TV serijama "The Rising", "Domina" i "Teror", Angusa Mekfejdena, domaćoj javnosti najpoznatijeg po ulozi u filmu "Hrabro srce" Mela Gibsona, kao i u "Slagalici strave III", "Kupili smo zoološki vrt" i "Ekvilibrijumu", Pola Marija, Rebeku Kalder, kao i srpske glumce Jovanu Gavrilović, Sergeja Tutića, Jasminu Avramović, Aleksandra Jovanovića, Saru Cizelj, Jovana Veljkovića, Vahida Džankovića, Radoja Čupića, Miodraga Dragičevića i druge.

Koreditelj filma je Mladen Šević, a direktor fotografije je naš proslavljeni Radan Popović, koji već 30 godina uspešno radi u Holivudu. Kasting za film vodila je Karla Hul, jedna od najcenjenijih kasting direktorki u međunarodnoj filmskoj industriji. Među njenim najpoznatijim projektima nalaze se Netfliksova serija "Narkos", film "Američko krvoproliće" i serija "Gentefied".

Prva iznela podatke

Prve podatke o trgovini ljudskim organima na Kosovu u javnost je iznela bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte u svojoj knjizi. Ona je objavila da je 1999. oko 300 Srba oteto i transportovano u Albaniju, gde su im vađeni organi, koji su poslati u Italiju, odakle su distribuirani u klinike širom Evrope. Prema izveštaju Dika Martija Savetu Evrope od 12. decembra 2010. godine, organizator otimanja ljudi i trgovine ljudskim organima bili su Hašim Tači i Drenička grupa. Film će biti dostupan publici od 18. marta u bioskopima širom Srbije, u distribuciji "Delijus filma", nakon čega se očekuje i njegova međunarodna bioskopska distribucija.

Pol Kampf Foto: Srđan Savković

Utisci reditelja: Srbi su me dočekali kao najrođenijeg

Reditelj i scenarista Pol Kampf govorio je za Kurir pre sedam godina, kad je počeo pripreme za snimanje ovog filma.

- Nakon moje prve posete bio sam oduševljen autentičnošću, otvorenošću, prijateljski nastrojenim ljudima i radnom etikom svih koje sam upoznao. Srbi imaju snagu i duh koji me inspirišu. Tokom nedavnog traženja lokacija za snimanje svako nas je pozivao u svoj dom - svi su se prema nama ponašali kao prema svojim najrođenijima. Neverovatna je ta uvek prisutna želja da se slavi život kroz razgovor i piće - a to me u velikoj meri impresionira i pokreće - rekao je Kampf.

