Pevačica i glumica Katarina Bogićević, koja je srce publike osvojila još kao devojčica u popularnoj seriji "Folk", pred svoj 28. rođendan donela je radikalnu odluku. Uoči samog praznika, umetnica se obratila pratiocima na Instagramu, otkrivši da se trenutno nalazi u specifičnom emotivnom stanju kao i kakvi su joj planovi za rođendan.

Prvi rođendan bez društva

Iako je od detinjstva poznata kao neko ko voli da slavi život i okuplja drage ljude, Katarina je priznala da će sutrašnji, 28. rođendan, provesti potpuno sama.

Katarina Bogićević o svom 28. rođendanu Foto: Printscreen/Instagram/kejtofficial

"Sutra je moj 28. rođendan. I prvi put u životu slaviću ga sama. Volim rođendane. Uvek sam ih volela. Od kad sam bila dete slavila sam život, to mi je bilo bitno. Ove godine zamislila sam ga drugačije, negde drugo... Život je imao druge planove, trenutno se osećam usamljeno i neizvesno. Podsećam sebe da su ovakvi momenti prolazni" - podelila je svoja osećanja sa pratiocima.

Odlazak iz toksične sredine

Odluka da napusti Srbiju i Beograd sazrevala je dugo, a glavni razlog je zasićenje ovdašnjom industrijom zabave i društvenim normama. Katarina smatra da je balkanska scena postala zagušljiva za umetnike koji ne žele da se uklope u kalup folk muzike ili trendova bez dubine.

"Napuštam Srbiju. Napuštam Beograd. Napuštam Balkan. Nakon toliko godina pokušaja da zablistam - TV emisije, gluma, audicije, beskrajna vreva, shvatila sam da je energija ovde teška, toksična i zagušljiva. Industrija deluje kao igra preživljavanja: koga poznaješ, sa kim flertuješ, kim manipulišeš... ako nisi folk pevač ili nju ejdž muzika bez duše, jedva te se vidi. Više ne mogu tamo da rastem" - objasnila je pevačica.

Strah od nepoznatog i "Saturnov povratak"

Iako još uvek nema jasnu destinaciju, Katarina teži mestu koje će podržati njenu kreativnost, kabaree, ali i interesovanja poput zvučnog isceljenja i vežbi disanja. Priznaje da oseća ogroman strah, ali ga vidi kao znak da je zaista živa i spremna za transformaciju koju astrolozi nazivaju "Saturnov povratak".

"Prestravljena sam. Iskreno, toliko sam uplašena. Ali živa sam na način na koji nikada ranije nisam bila. Ovo je jedna od najvećih promena u mom životu i osećam je u svakoj ćeliji svog tela. Učim da se zaljubim u proces, čak i u bol, borbe, nepoznato"- iskrena je umetnica.

Ona je takođe istakla da joj je velika podrška i inspiracija bio partner kojeg je upoznala ove godine, a čiji mu je primer pomogao da zakorači u nepoznato. Svesna da naredne tri godine donose intenzivan rad na sebi, Katarina je odlučna u nameri da otkrije slobodu stvaranja bez ikakvih ograničenja.

Pogledajte video: Katarina Bogićević u glavnoj ulozi