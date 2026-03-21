Film „Titanik“ (Titanic) iz 1997. godine, koji je režirao Džejms Kameron, i danas važi za jedno od najuspešnijih ostvarenja u istoriji svetske kinematografije. Osvojio je čak 11 Oskara, uključujući priznanja za najbolji film i najbolju režiju, a decenijama kasnije ostao je sinonim za veliki filmski spektakl, raskošnu produkciju i emotivnu priču koja je obeležila čitavu jednu eru.

I dok publika ovaj film pre svega pamti po ljubavnoj priči Džeka i Rouz, iza kulisa su se dešavale i neke manje poznate, ali veoma neobične situacije. Među njima se posebno izdvajaju detalji vezani za hranu — od vernog prikaza jelovnika sa broda iz 1912. godine do bizarnog incidenta tokom snimanja.

Hrana u filmu pažljivo osmišljena do najsitnijih detalja

U scenama koje prikazuju život na brodu pre tragedije, naročito u kadrovima raskošne trpezarije prve klase, ekipa filma vodila je računa da i hrana izgleda što autentičnije. Jelovnici prikazani u filmu bili su inspirisani stvarnim obrocima koji su se služili na brodu RMS Titanik.

Na meniju su se tako našla jela poput školjki, morskih plodova, pečene govedine i složenih poslastica, sve sa ciljem da se što vernije dočara luksuz u kojem su uživali putnici prve klase.

Jelovnik nije bio samo dekoracija

Ovakvi detalji nisu služili samo kao vizuelni ukras. Naprotiv, hrana je u filmu imala važnu ulogu u prikazivanju razlika između društvenih slojeva na brodu. Upravo kroz obroke i način posluživanja dodatno se isticala razlika između iskustva putnika prve, druge i treće klase.

Na taj način i hrana je postala deo narativa, pomažući da se još jasnije prikaže svet luksuza sa jedne, i skromnijih uslova sa druge strane.

Bizaran incident sa supom tokom snimanja

Jedan od najčudnijih događaja koji se vezuju za snimanje „Titanika“ dogodio se 8. avgusta 1996. godine u Halifaksu, u kanadskoj pokrajini Nova Škotska, gde je deo ekipe radio na pojedinim scenama.

Tokom pauze za ručak, članovima produkcije poslužena je velika količina morske supe iz keteringa. U različitim izvorima navodi se da je bila reč o čorbi od školjki, dagnji ili čak jastoga, u zavisnosti od svedočenja učesnika i kasnijih izveštaja.

Ubrzo su se pojavili ozbiljni simptomi

Već oko pola sata nakon obroka, veliki broj ljudi počeo je da oseća snažne fizičke i psihičke tegobe. Neki su delovali zbunjeno, drugi su prijavljivali osećaj euforije, dok su pojedini imali jaku mučninu.

U hrani pronađena halucinogena supstanca

Kasnija toksikološka analiza pokazala je prisustvo PCP-a (fenciklidina) u supi, halucinogene supstance poznate i pod nazivom „anđeoska prašina“.

