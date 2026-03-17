Meril Strip koja je pre dvadeset godina tumačila neprikosnovenu Mirandu Prisli, glavnu urednicu modnog časopisa "Pista" koja se poput ledene kraljice odnosi prema svojoj neposrednoj saradnici i asistentkinji Endi Saks, još jednom uskače u iste cipele i donosi na veliko platno svoju omiljenu ulogu i filmski nastavak "Đavo nosi pradu 2".

Foto: Macall Polay/© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved., The Disney Studios

Za nešto više od mesec dana film će se naći u svetskim i domaćim bioskopima, a ekskluzivne pretpremijerne projekcije kod nas održaće se u sredu 29. aprila od 20 sati, za čije prikazivanje se karte već sada mogu rezervisati na blagajnama bioskopa. Nakon toga, ostvarenje koji slovi za najveći hit godine, naći će se na redovnom repertoaru.

Još jednom pred istim kadrom gledamo holivudske zvezde Meril Strim, En Hatavej, Emili Blant i Stenlija Tučija, a deo ekipe su i dalje reditelj Dejvid Frankel i scenaristkinja Alin Broš Makena.

Oslanjajući se na originalni scenario, nova priča ponovo stavlja glavnu urednicu časopisa u centar zbivanja, ovaj put sa ozbiljnim poslovnim problemima pred sobom, Dok pokušava da se snađe u svetu u kojem štampano novinarstvo izumire. Miranda Prisli nevoljno se suočava sa svojom nekadašnjom asistentkinjom Emili Čarlton koju igra Emili Blant i koja je sada uticajni rukovodilac u luksuznoj poslovnoj grupi za oglašavanje. Prislijevoj je upravo to očajnički potrebno. Šta nas sve očekuje i kako se još jednom uspostavlja saradnja sa Eendi odnosno En Hatavej, producenti tek delimično otkrivaju u trejleru.

Prvi deo filma koji se pojavio pre dvadeset godina postao je planetarni hit ubrzo pri prikazivanju, a sam naslov zaradio je više stotina miliona dolara na svetskim blagajnama. Da se očekuje pravo osveženje i kada je nastavak u pitanju govori činjenica da je nakon objavljivanja prvog trejlera za drugi deo filma, samo za kratko vreme od 24 sata ostavrena gledanost od 222 miliona pregleda, što ga čini najgledanijim trejlerom u istoriji studija 20th Century.

Među prvim izjavama koje je dala vezano za svoju ponovnu ulogu, glumica Meril Strip za Vogue navodi da je bilo zanimljivo igrati Mirandu Prisli, u potpuno drugačijoj medijskoj eri: