Izložba “Novosadski kulturni plakat 70-ih i 80-ih” biće otvorena u MSUVod 27. marta do 26. aprila 2026. godine. Ova izložba predstaviće preko stotinu plakata iz kolekciije muzeja a proistekla je iz monografije kustosa Vladimira Mitrovića ‘’Novosadski kulturni plakat / Pojave, autori, dela’’.

Umetnici čiji radović će biti prikazani na izložbi su Mirko Stojnić (1928–2016), Laslo Kapitanj (1936–2015), Miodrag Miša Nedeljković (1927–2004), Jovan Joca Lukić (1942–1991), Boško Ševo (1948–2019), Mile Grozdanić (1942–2022), Slobodan Kuzmanov Kuza (1947–2016), Milan Milić Jagodinski, Ferenc Barat, Branislav Dobanovački, Branislav Bane Radošević, Vaso Krčmar, Dragan Višekruna, Radule Bošković, i Nada Đurović Nedeljković.

“U kulturi, čiji su glavni javni vizuelni eksponenti bili baš plakati, od šezdesetih godina, oni su ispitivali granice i prirodu političkih i društvenih promena kojih, verovano, tadašnji akteri i nisu bili do kraja svesni. Publika kojoj se umetnici putem plakata obraćaju tražila je možda samo puku informaciju (šta, gde, kada), ali danas, posle toliko godina, oni ne samo da postaju simboli svog vremena nego i istinska umetnička dela koja sa povodom kojim su stvorena ima isto toliko kao što i svako drugo likovno delo ima svoju temu”, istakao je kustos izložbe Vladimir Mitrović.

Od početka osamdesetih godina Muzej je započeo prikupljanje plakata novosadskih umetnika, a zbirka je značajno obogaćena posle izložbe Štamparija Stojkov – 30 godina rada (1993). Kolekcija plakata je potom popunjavana donacijama samih umetnika – Branislava Dobanovačkog, Boška Ševe, Dragana Višekrune, Radula Boškovića, Ferenca Barata, Vase Krčmara i Nade Đurović Nedeljković i drugih – tako da danas broji preko hiljadu plakatskih ostvarenja i predstavlja jednu od najznačajnijih zbirki autorskih plakata u zemlji.

Novosadski kulturni plakat, sa autorima i njihovim plakatskim ostvarenjima, sasvim je posebna pojava unutar širokog spektra savremenom umetničkog i dizajnerskog stvaralaštva a vezan je prvenstveno za pozorišne predstave i likovne manifestacije kao i za najavne plakate, izložbi, salona, festival, akcija i projekata. Njegova pojava se okvirno može locirati na početak sedamdesetih godina, kada su nastale i prve generacije školovanih vojvođanskih grafičkih dizajnera. Kao svojevsni vrhunac se pak može smatrati čitave osma i deveta decenija proteklog veka, neka vrsta zlatnog doba ne samo novosadskog i srpskog već i jugoslovenskog grafičkog dizajna i svih njenih većih centara. Većina autora novosadske (škole) kulturnog plakata je nastavila svoju aktivnost i tokom prvih decenija novog milenijuma dok se u međuvremenu pojavljuju nove generacije grafičkih dizajnera školovanih na novosadskoj Akademiji umetnosti, gde su neki od profesora bili i ključni akteri uspona plakatske umetnosti u domaćoj sredini.

U okviru pratećeg programa izložbe, svake subote u 12 časova biće organizovano javno vođenje kroz izložbu uz prisustvo autora. Ovo je četvrta izložba koja se u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine održava u okviru obeležavanja šezdesetogodišnjice osnivanja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (1966). Tokom protekle godine organizovane su tri izložbe sa delima iz kolekcije muzeja – VIDEOSFERA – Video u kolekciji MSUV (proleće), Vreme jede pogled – Izbor iz zbirke slikarstva MSUV (jesen) i Inter Media Art – intermedijska i digitalna umetnost (zima).

Naredna izložba Muzeja savremene umetnosti Vojvodine biće posvećena prikazu grafika i crteža iz kolekcije MSUV.

