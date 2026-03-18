Narodno pozorište Niš gostovaće 23. marta (20.00) na Velikoj sceni sa predstavom „Vrana u paunovom perju”, po romanu Vladimira Vučkovića, u adaptaciji, dramatizaciji i režiji Marka Torlakovića.

Marko Torlaković



Komad, kroz specifičan rediteljski izraz, donosi na scenu priču o identitetu, ambiciji i društvenim maskama, istražujući duboke unutrašnje konflikte pojedinca koji pokušava da se uklopi u sredinu kojoj ne pripada, koristeći metaforu ptice koja nastoji da promeni svoju prirodu.

„Ako se istorija sa nama poigrala, u ovoj predstavi smo se zauzvrat mi malo poigrali sa istorijom”, izjavio je reditelj uoči premijere održane 18. maja 2024. godine.

Vladimir Vučković pisac



Vladimir Vučković napominje da je roman „Vrana u paunovom perju” još jedan dokaz da su sve ljubavne priče na neki način nedorečene, neiskazane u potpunosti.

„U romanu je prikazana sasvim drugačija, posebna ljubavna priča – ljubav kneza Milana Obrenovića (kralj od 1882) sa običnom, ali prelepom Nišlijkom. To su retko inspirativne situacije koje se u pripovedanju mogu protivrečno tumačiti, posebno kada se radi o ljubavi vladara i obične građanke. Ljubav je najsvetije osećanje, koje traži punoću odnosa u iskrenosti, poverenju, poštovanju i odgovornosti”, smatra Vučković.

U ansamblu su Milica Filić, Stefan Mladenović, Andrija Mitić, Marko Pavlovski, Uroš Milojević, Marko Radojević, Bratislava Milić, Milica Dimitrijević i Danilo Milenković.



Reditelj Torlaković potpisuje i autorsku muziku i izbor muzike, scenografiju je kreirala Vesna Popović, a kostime Irina Somborac.

