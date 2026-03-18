 Narodno pozorište Niš gostovaće 23. marta (20.00) na Velikoj sceni sa predstavom „Vrana u paunovom perju”, po romanu Vladimira Vučkovića, u adaptaciji, dramatizaciji i režiji Marka Torlakovića.

img-20240602-163319.jpg
Marko Torlaković


Komad, kroz specifičan rediteljski izraz, donosi na scenu priču o identitetu, ambiciji i društvenim maskama, istražujući duboke unutrašnje konflikte pojedinca koji pokušava da se uklopi u sredinu kojoj ne pripada, koristeći metaforu ptice koja nastoji da promeni svoju prirodu.

„Ako se istorija sa nama poigrala, u ovoj predstavi smo se zauzvrat mi malo poigrali sa istorijom”, izjavio je reditelj uoči premijere održane 18. maja 2024. godine.

Vladimir Vučković pisac Niš.jpg
Vladimir Vučković pisac


Vladimir Vučković napominje da je roman „Vrana u paunovom perju”  još jedan dokaz da su sve ljubavne priče na neki način nedorečene, neiskazane u potpunosti.

„U romanu je prikazana sasvim drugačija, posebna ljubavna priča – ljubav kneza Milana Obrenovića (kralj od 1882) sa običnom, ali prelepom Nišlijkom. To su retko inspirativne situacije koje se u pripovedanju mogu protivrečno tumačiti, posebno kada se radi o ljubavi vladara i obične građanke. Ljubav je najsvetije osećanje, koje traži punoću odnosa u iskrenosti, poverenju, poštovanju i odgovornosti”, smatra Vučković.

Vrana u paunovom perju


U ansamblu su Milica Filić, Stefan Mladenović, Andrija Mitić, Marko Pavlovski, Uroš Milojević, Marko Radojević, Bratislava Milić, Milica Dimitrijević i Danilo Milenković.


Reditelj Torlaković potpisuje i autorsku muziku i izbor muzike, scenografiju je kreirala Vesna Popović, a kostime Irina Somborac.

milan-neskovic-foto-ata-images.jpg
NPN_Opasne_Veze-482.jpg
narodnopozoriste.jpg
Gale Kerber

